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Ученые выяснили, стоит ли наказывать детей
Ученые выяснили, стоит ли наказывать детей - РИА Новости, 01.07.2021
Ученые выяснили, стоит ли наказывать детей
Телесные наказания вредны для воспитания детей, зачастую они приводят к обратным результатам. Об этом пишут американские ученые, исследование которых... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T06:23
2021-07-01T09:59
дети
в мире
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Телесные наказания вредны для воспитания детей, зачастую они приводят к обратным результатам. Об этом пишут американские ученые, исследование которых опубликовал журнал Lancet.Авторы провели обзор 69 работ по этой теме и пришли к выводу, что насилие ведет к повышению агрессивности и асоциальности ребенка.Некоторые исследования показали, что оно усиливает признаки вызывающего оппозиционного расстройства, которое характеризуется вспышками гнева, склонностью к спорам, вызывающим поведением, озлобленностью, мстительностью, активным неповиновением и отказом следовать правилам.Кроме того, одна из работ, проведенная в Колумбии, показала что маленькие дети, подвергавшиеся физическому наказанию, обладали "меньшими когнитивными навыками" по сравнению с теми, кто этого избежал.Ученые рекомендовали родителям альтернативы — например, лишать ребенка игрушек и привилегий.
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дети, в мире
Ученые выяснили, стоит ли наказывать детей
06:23 01.07.2021 (обновлено: 09:59 01.07.2021)
 
© Depositphotos / photographee.euНапуганные дети
Напуганные дети - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Depositphotos / photographee.eu

Американские ученые установили, что физическое наказание детей лишь вредит им

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Телесные наказания вредны для воспитания детей, зачастую они приводят к обратным результатам. Об этом пишут американские ученые, исследование которых опубликовал журнал Lancet.
Авторы провели обзор 69 работ по этой теме и пришли к выводу, что насилие ведет к повышению агрессивности и асоциальности ребенка.
Некоторые исследования показали, что оно усиливает признаки вызывающего оппозиционного расстройства, которое характеризуется вспышками гнева, склонностью к спорам, вызывающим поведением, озлобленностью, мстительностью, активным неповиновением и отказом следовать правилам.
Кроме того, одна из работ, проведенная в Колумбии, показала что маленькие дети, подвергавшиеся физическому наказанию, обладали "меньшими когнитивными навыками" по сравнению с теми, кто этого избежал.
Ученые рекомендовали родителям альтернативы — например, лишать ребенка игрушек и привилегий.
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