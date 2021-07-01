https://ria.ru/20210701/nakazanie-1739340203.html

Ученые выяснили, стоит ли наказывать детей

Ученые выяснили, стоит ли наказывать детей - РИА Новости, 01.07.2021

Ученые выяснили, стоит ли наказывать детей

Телесные наказания вредны для воспитания детей, зачастую они приводят к обратным результатам. Об этом пишут американские ученые, исследование которых... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T06:23

2021-07-01T06:23

2021-07-01T09:59

дети

в мире

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Телесные наказания вредны для воспитания детей, зачастую они приводят к обратным результатам. Об этом пишут американские ученые, исследование которых опубликовал журнал Lancet.Авторы провели обзор 69 работ по этой теме и пришли к выводу, что насилие ведет к повышению агрессивности и асоциальности ребенка.Некоторые исследования показали, что оно усиливает признаки вызывающего оппозиционного расстройства, которое характеризуется вспышками гнева, склонностью к спорам, вызывающим поведением, озлобленностью, мстительностью, активным неповиновением и отказом следовать правилам.Кроме того, одна из работ, проведенная в Колумбии, показала что маленькие дети, подвергавшиеся физическому наказанию, обладали "меньшими когнитивными навыками" по сравнению с теми, кто этого избежал.Ученые рекомендовали родителям альтернативы — например, лишать ребенка игрушек и привилегий.

https://ria.ru/20210628/deti-1738814871.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дети, в мире