https://ria.ru/20210701/moskva-1739493129.html

Власти Москвы назвали главные изменения в обществе за время пандемии

Власти Москвы назвали главные изменения в обществе за время пандемии - РИА Новости, 01.07.2021

Власти Москвы назвали главные изменения в обществе за время пандемии

Трансформация ценностей произошла в обществе за время пандемии, на первое место вышел сам человек, считает председатель комитета общественных связей и... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T14:27

2021-07-01T14:27

2021-07-01T20:40

распространение коронавируса

московский урбанистический форум 2021

москва

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Трансформация ценностей произошла в обществе за время пандемии, на первое место вышел сам человек, считает председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова."Произошла прежде всего трансформация ценностей, на первое место вышел сам человек", - рассказала Драгунова на Московском урбанистическом форуме 2021, отвечая на вопрос о том, какие самые главные изменения произошли за время пандемии.Она отметила, что в преддверии Дня молодежи комитет провел исследование о том, как сейчас выбирает работу молодой человек. По ее словам, оказалось, что молодые люди выбирают компанию, где обязательно есть какая-то программа благотворительности, "это на первом месте"."Потому что в матрице ценностей молодого человека сейчас на первое место, вы наверное удивитесь, мы сами были очень удивлены, вышли два понятия, которые звучат тоже очень просто - "любовь и семья", а "карьера и деньги" только на четвертом месте", - добавила Драгунова.

https://ria.ru/20210621/rosmolodezh-1737921904.html

москва

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московский урбанистический форум 2021, москва, общество