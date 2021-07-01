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Власти Москвы назвали главные изменения в обществе за время пандемии
Власти Москвы назвали главные изменения в обществе за время пандемии - РИА Новости, 01.07.2021
Власти Москвы назвали главные изменения в обществе за время пандемии
Трансформация ценностей произошла в обществе за время пандемии, на первое место вышел сам человек, считает председатель комитета общественных связей и... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T14:27
2021-07-01T14:27
2021-07-01T20:40
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Трансформация ценностей произошла в обществе за время пандемии, на первое место вышел сам человек, считает председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова."Произошла прежде всего трансформация ценностей, на первое место вышел сам человек", - рассказала Драгунова на Московском урбанистическом форуме 2021, отвечая на вопрос о том, какие самые главные изменения произошли за время пандемии.Она отметила, что в преддверии Дня молодежи комитет провел исследование о том, как сейчас выбирает работу молодой человек. По ее словам, оказалось, что молодые люди выбирают компанию, где обязательно есть какая-то программа благотворительности, "это на первом месте"."Потому что в матрице ценностей молодого человека сейчас на первое место, вы наверное удивитесь, мы сами были очень удивлены, вышли два понятия, которые звучат тоже очень просто - "любовь и семья", а "карьера и деньги" только на четвертом месте", - добавила Драгунова.
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московский урбанистический форум 2021, москва, общество
Власти Москвы назвали главные изменения в обществе за время пандемии
14:27 01.07.2021 (обновлено: 20:40 01.07.2021)
Власти Москвы считают, что в пандемию трансформировались ценности общества
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости.
Трансформация ценностей произошла в обществе за время пандемии, на первое место вышел сам человек, считает председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы
Екатерина Драгунова.
"Произошла прежде всего трансформация ценностей, на первое место вышел сам человек", - рассказала Драгунова на Московском урбанистическом форуме 2021, отвечая на вопрос о том, какие самые главные изменения произошли за время пандемии.
Она отметила, что в преддверии Дня молодежи комитет провел исследование о том, как сейчас выбирает работу молодой человек. По ее словам, оказалось, что молодые люди выбирают компанию, где обязательно есть какая-то программа благотворительности, "это на первом месте".
"Потому что в матрице ценностей молодого человека сейчас на первое место, вы наверное удивитесь, мы сами были очень удивлены, вышли два понятия, которые звучат тоже очень просто - "любовь и семья", а "карьера и деньги" только на четвертом месте", - добавила Драгунова.