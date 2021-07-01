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В Москве мужчина изнасиловал девушку и заставил перевести ему деньги
В Москве мужчина изнасиловал девушку и заставил перевести ему деньги - РИА Новости, 01.07.2021
В Москве мужчина изнасиловал девушку и заставил перевести ему деньги
Мужчине, задержанному за избиение и изнасилование девушки в Москве, предъявили обвинения, ему также вменяют разбой, вину он признал, рассказала журналистам... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T15:06
2021-07-01T15:06
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мужчине, задержанному за избиение и изнасилование девушки в Москве, предъявили обвинения, ему также вменяют разбой, вину он признал, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.Накануне Иванова сообщала РИА Новости, что московские правоохранители задержали мужчину, который, предположительно, изнасиловал и избил в подъезде незнакомую девушку."Расследуется уголовное дело по признакам преступления... "изнасилование" и "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"... Следствием дана дополнительная квалификация действиям мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой)", - сказала она.По версии следствия, днём 29 июня мужчина в подъезде дома на улице Печорская в Москве напал на незнакомую девушку, избил ее и изнасиловал. После этого он заставил девушку перевести 30 тысяч рублей на его банковскую карту и скрылся. Отмечается, что девушка была госпитализирована в тяжёлом состоянии.Подчеркивается, что в кратчайший срок правоохранителям удалось установить личность и местонахождение 28-летнего подозреваемого, он был задержан."В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину, в том числе при проведении проверки показаний на месте подробно рассказал и показал обстоятельства совершенного им преступления. Ему предъявлено обвинение", - добавила Иванова.В ближайшее время следователи будут ходатайствовать о его аресте.
https://ria.ru/20201125/peterburg-1586229345.html
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россия, москва, происшествия
В Москве мужчина изнасиловал девушку и заставил перевести ему деньги
15:06 01.07.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В Москве мужчина изнасиловал девушку и заставил перевести ему 30 тысяч рублей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мужчине, задержанному за избиение и изнасилование девушки в Москве, предъявили обвинения, ему также вменяют разбой, вину он признал, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Накануне Иванова сообщала РИА Новости, что московские правоохранители задержали мужчину, который, предположительно, изнасиловал и избил в подъезде незнакомую девушку.
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"Расследуется уголовное дело по признакам преступления... "изнасилование" и "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"... Следствием дана дополнительная квалификация действиям мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой)", - сказала она.
По версии следствия, днём 29 июня мужчина в подъезде дома на улице Печорская в Москве напал на незнакомую девушку, избил ее и изнасиловал. После этого он заставил девушку перевести 30 тысяч рублей на его банковскую карту и скрылся. Отмечается, что девушка была госпитализирована в тяжёлом состоянии.
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Источник: в Москве задержали мужчину, 12 лет назад изнасиловавшего дочь
Подчеркивается, что в кратчайший срок правоохранителям удалось установить личность и местонахождение 28-летнего подозреваемого, он был задержан.
"В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину, в том числе при проведении проверки показаний на месте подробно рассказал и показал обстоятельства совершенного им преступления. Ему предъявлено обвинение", - добавила Иванова.
В ближайшее время следователи будут ходатайствовать о его аресте.
 
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