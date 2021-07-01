В Москве мужчина изнасиловал девушку и заставил перевести ему деньги
В Москве мужчина изнасиловал девушку и заставил перевести ему 30 тысяч рублей
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мужчине, задержанному за избиение и изнасилование девушки в Москве, предъявили обвинения, ему также вменяют разбой, вину он признал, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Накануне Иванова сообщала РИА Новости, что московские правоохранители задержали мужчину, который, предположительно, изнасиловал и избил в подъезде незнакомую девушку.
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"Расследуется уголовное дело по признакам преступления... "изнасилование" и "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"... Следствием дана дополнительная квалификация действиям мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой)", - сказала она.
По версии следствия, днём 29 июня мужчина в подъезде дома на улице Печорская в Москве напал на незнакомую девушку, избил ее и изнасиловал. После этого он заставил девушку перевести 30 тысяч рублей на его банковскую карту и скрылся. Отмечается, что девушка была госпитализирована в тяжёлом состоянии.
Подчеркивается, что в кратчайший срок правоохранителям удалось установить личность и местонахождение 28-летнего подозреваемого, он был задержан.
"В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину, в том числе при проведении проверки показаний на месте подробно рассказал и показал обстоятельства совершенного им преступления. Ему предъявлено обвинение", - добавила Иванова.
В ближайшее время следователи будут ходатайствовать о его аресте.