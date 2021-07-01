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https://ria.ru/20210701/mir-19-1739422632.html
Разработчик рассказал об исследованиях препарата от коронавируса "МИР-19"
Разработчик рассказал об исследованиях препарата от коронавируса "МИР-19" - РИА Новости, 01.07.2021
Разработчик рассказал об исследованиях препарата от коронавируса "МИР-19"
Исследования препарат от коронавируса "МИР-19", который разрабатывает "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА, планируется закончить к концу лета, в ходе первой фазы... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T15:13
2021-07-01T15:13
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Исследования препарат от коронавируса "МИР-19", который разрабатывает "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА, планируется закончить к концу лета, в ходе первой фазы клинических испытаний он продемонстрировал, что не вызывает каких-либо побочных эффектов, заявил РИА Новости директор института Муса Хаитов."На сегодняшний день завершена первая фаза испытаний на здоровых добровольцах, в ходе которой было продемонстрировано, что ингаляционное введение данного препарата не вызывает каких-либо побочных эффектов. В мае мы начали уже вторую фазу – это фаза определения эффективности на пациентах с COVID-19. Очень надеемся, что к концу лета закончим все исследования и выйдем на регистрацию данного препарата", - сказал Хаитов.Он отметил, что в ходе доклинических исследований препарат показал свою специфическую активность и безопасность. Для создания подобных препаратов в институте более 10 лет велась разработка специальной платформы.
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коронавирус в россии, коронавирусы, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество
Разработчик рассказал об исследованиях препарата от коронавируса "МИР-19"
15:13 01.07.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Исследования препарата от коронавируса "МИР-19" планируется завершить к концу лета

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Исследования препарат от коронавируса "МИР-19", который разрабатывает "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА, планируется закончить к концу лета, в ходе первой фазы клинических испытаний он продемонстрировал, что не вызывает каких-либо побочных эффектов, заявил РИА Новости директор института Муса Хаитов.
"На сегодняшний день завершена первая фаза испытаний на здоровых добровольцах, в ходе которой было продемонстрировано, что ингаляционное введение данного препарата не вызывает каких-либо побочных эффектов. В мае мы начали уже вторую фазу – это фаза определения эффективности на пациентах с COVID-19. Очень надеемся, что к концу лета закончим все исследования и выйдем на регистрацию данного препарата", - сказал Хаитов.
Он отметил, что в ходе доклинических исследований препарат показал свою специфическую активность и безопасность. Для создания подобных препаратов в институте более 10 лет велась разработка специальной платформы.
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