https://ria.ru/20210701/lgotniki-1739450906.html

Для льготников Подмосковья доступен бесконтактный способ оплаты проезда

Для льготников Подмосковья доступен бесконтактный способ оплаты проезда - РИА Новости, 01.07.2021

Для льготников Подмосковья доступен бесконтактный способ оплаты проезда

Для льготных категорий граждан Подмосковья проезд стал удобнее: с 1 июля заработал бесконтактный способ оплаты проезда "Fast Track" на подмосковных и московских РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T17:08

2021-07-01T17:08

2021-07-01T17:08

новости подмосковья

центральная пригородная пассажирская компания

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Для льготных категорий граждан Подмосковья проезд стал удобнее: с 1 июля заработал бесконтактный способ оплаты проезда "Fast Track" на подмосковных и московских станциях ЦППК, оборудованных турникетами или валидаторами, сообщает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.Отмечается, что при совершении поездки нужно обязательно валидироваться дважды: приложить карту к турникету или валидатору на входе и на выходе. Если на станции нет валидирующих устройств, необходимо, как и раньше, оформить разовый билет в кассе.В пресс-службе ведомства поделились, что для того чтобы воспользоваться функцией Fast Track, её достаточно всего один раз в год активировать в кассе. Для проезда в электропоезде необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие право на льготный проезд, и предъявлять их по требованию кассира-контролёра.В перечень льготников входят: ветераны труда и ветераны военной службы; труженики тыла; реабилитированные лица, признанные пострадавшими от политических репрессий; пенсионеры; лица, награждённые знаком "Почётный донор"; дети из многодетных семей в возрасте до 18 лет; один из родителей многодетной семьи; один опекун (попечитель), приёмный родитель, патронатный воспитатель, воспитывающий ребёнка-сироту; родители или иные законные представители ребёнка-инвалида; один из родителей инвалида с детства, обучающегося по очной форме обучения; лица, достигшие предпенсионного возраста 55 и 60 лет (соответственно женщины и мужчины), пояснили в пресс-службе ведомства.

https://realty.ria.ru/20210630/stroyka-1739282680.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральная пригородная пассажирская компания, московская область (подмосковье), общество