https://ria.ru/20210701/lgotniki-1739450906.html
Для льготников Подмосковья доступен бесконтактный способ оплаты проезда
Для льготников Подмосковья доступен бесконтактный способ оплаты проезда - РИА Новости, 01.07.2021
Для льготников Подмосковья доступен бесконтактный способ оплаты проезда
Для льготных категорий граждан Подмосковья проезд стал удобнее: с 1 июля заработал бесконтактный способ оплаты проезда "Fast Track" на подмосковных и московских РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T17:08
2021-07-01T17:08
2021-07-01T17:08
новости подмосковья
центральная пригородная пассажирская компания
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общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Для льготных категорий граждан Подмосковья проезд стал удобнее: с 1 июля заработал бесконтактный способ оплаты проезда "Fast Track" на подмосковных и московских станциях ЦППК, оборудованных турникетами или валидаторами, сообщает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.Отмечается, что при совершении поездки нужно обязательно валидироваться дважды: приложить карту к турникету или валидатору на входе и на выходе. Если на станции нет валидирующих устройств, необходимо, как и раньше, оформить разовый билет в кассе.В пресс-службе ведомства поделились, что для того чтобы воспользоваться функцией Fast Track, её достаточно всего один раз в год активировать в кассе. Для проезда в электропоезде необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие право на льготный проезд, и предъявлять их по требованию кассира-контролёра.В перечень льготников входят: ветераны труда и ветераны военной службы; труженики тыла; реабилитированные лица, признанные пострадавшими от политических репрессий; пенсионеры; лица, награждённые знаком "Почётный донор"; дети из многодетных семей в возрасте до 18 лет; один из родителей многодетной семьи; один опекун (попечитель), приёмный родитель, патронатный воспитатель, воспитывающий ребёнка-сироту; родители или иные законные представители ребёнка-инвалида; один из родителей инвалида с детства, обучающегося по очной форме обучения; лица, достигшие предпенсионного возраста 55 и 60 лет (соответственно женщины и мужчины), пояснили в пресс-службе ведомства.
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центральная пригородная пассажирская компания, московская область (подмосковье), общество
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости.
Для льготных категорий граждан Подмосковья
проезд стал удобнее: с 1 июля заработал бесконтактный способ оплаты проезда "Fast Track" на подмосковных и московских станциях ЦППК
, оборудованных турникетами или валидаторами, сообщает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"С 1 июля бесконтактный способ оплаты проезда "Fast Track" стал доступен для льготных категорий граждан Московской области на подмосковных и московских станциях ЦППК, оборудованных турникетами или валидаторами. Теперь обладателям социальной карты больше необязательно оформлять отдельный билет в кассе для каждой поездки", - следует из сообщения.
Отмечается, что при совершении поездки нужно обязательно валидироваться дважды: приложить карту к турникету или валидатору на входе и на выходе. Если на станции нет валидирующих устройств, необходимо, как и раньше, оформить разовый билет в кассе.
"В Подмосковье пассажиры, на которых распространяются региональные льготы Московской области со 100% скидкой, теперь могут воспользоваться Fast Track на 151 подмосковной железнодорожной станции. Право бесплатного проезда на железнодорожном транспорте имеет более 1,5 миллиона человек, и теперь для почти 80% общего числа льготников Подмосковья проезд на железнодорожном транспорте стал удобнее - для прохода нужно только приложить действующую социальную карту жителя Мособласти к турникету или валидатору. При этом жители смогут добираться до столичных станций и обратно с них уезжать", - пояснила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.
В пресс-службе ведомства поделились, что для того чтобы воспользоваться функцией Fast Track, её достаточно всего один раз в год активировать в кассе. Для проезда в электропоезде необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие право на льготный проезд, и предъявлять их по требованию кассира-контролёра.
В перечень льготников входят: ветераны труда и ветераны военной службы; труженики тыла; реабилитированные лица, признанные пострадавшими от политических репрессий; пенсионеры; лица, награждённые знаком "Почётный донор"; дети из многодетных семей в возрасте до 18 лет; один из родителей многодетной семьи; один опекун (попечитель), приёмный родитель, патронатный воспитатель, воспитывающий ребёнка-сироту; родители или иные законные представители ребёнка-инвалида; один из родителей инвалида с детства, обучающегося по очной форме обучения; лица, достигшие предпенсионного возраста 55 и 60 лет (соответственно женщины и мужчины), пояснили в пресс-службе ведомства.