https://ria.ru/20210701/kuzminov-1739437468.html

Биография Ярослава Кузьминова

Биография Ярослава Кузьминова - РИА Новости, 01.07.2021

Биография Ярослава Кузьминова

Ярослав Иванович Кузьминов родился 27 мая 1957 года в Москве в семье профессора экономики. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T16:16

2021-07-01T16:16

2021-07-01T16:16

россия

эльвира набиуллина

ярослав кузьминов

российская академия наук

высшая школа экономики (вшэ)

справки

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Ярослав Иванович Кузьминов родился 27 мая 1957 года в Москве в семье профессора экономики. В 1979 году окончил экономический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ). Начиная с первого курса, занимался в кружке Федора Полянского при кафедре истории народного хозяйства и экономических учений, исследовал историю и теорию натурального хозяйства (докапиталистических формаций). На третьем курсе начал преподавать экономическую историю и историю экономической мысли. Кандидат экономических наук (1984). С 1979 года по 1989 год Ярослав Кузьминов был преподавателем кафедры экономической истории и истории экономической мысли МГУ. В 1989-1993 годах – старший научный сотрудник, заведующий сектором историко-экономических исследований Института экономики АН СССР (затем – РАН).В 1992 году Ярослав Кузьминов вместе с Евгением Ясиным предложил правительству концепцию создания экономического вуза нового образца – Высшей школы экономики. В 1992 года Ярослав Кузьминов стал ректором Государственного университета Высшая школа экономики (ВШЭ, с 2010 года – Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"). В настоящее время также является научным руководителем Института институциональных исследований.1 июля 2021 года стало известно, что Ярослав Кузьминов покинул пост ректора Высшей школы экономики. Сообщается, что он станет научным руководителем вуза.Ярослав Кузьминов участвовал в разработке реформы государственной службы конца 1990-х – начала 2000-х годов, административной реформы и программы по борьбе с коррупцией.В 1997 году Кузьминов возглавил группу, разработавшую концепцию организационно-экономической реформы образования России на рыночных основах. С 1999 года является членом Совета Центра стратегических разработок и руководитель ряда направлений подготовки национальной стратегии, в том числе по развитию образования. Он также вел активную работу по подготовке предложений по развитию экономики и социальной сферы страны. В 2001 году активно участвовал в разработке ФЦП "Электронная Россия". В 2002-2003 годах Кузьминов вел работу над концепцией развития "новой экономики", выпустив серию докладов по этой теме. В 2011 голу участвовал в доработке стратегии социально-экономического развития России до 2020 года. Ярослав Кузьминов был соруководителем экспертной группы по направлению "Рынок труда, профессиональное образование, миграционная политика". В настоящее время Ярослав Кузьминов продолжает активно заниматься общественной деятельностью. Он является членом президентских, правительственных и министерских комиссий и советов, среди которых Комиссия при президенте РФ по вопросам государственной̆ службы и резерва управленческих кадров, Национальный совет при президенте РФ по профессиональным квалификациям, Правительственная комиссия по проведению административной реформы Коллегия министерства экономического развития РФ и др.В 2006-2014 годах Кузьминов был членом Общественной палаты России.В 2014-2019 годах являлся депутатом Московской городской Думы шестого созыва.Ярослав Кузьминов – автор нескольких учебников и монографий, главный редактор журнала "Вопросы образования", а также член редколлегии журналов "Вопросы экономики", "Форсайт", "Экономический журнал ВШЭ", "Мир России". Награжден Орденом Почета (2002), Орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2012) и III (2017) степеней, медалью Столыпина II степени (2017). Отмечен Благодарностью президента России (2008, 2013, 2018), Почетной грамотой правительства РФ (2007) и др. Кузьминов женат, у него двое сыновей и дочь. Супруга – Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка РФ. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, эльвира набиуллина, ярослав кузьминов, российская академия наук, высшая школа экономики (вшэ), справки