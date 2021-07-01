Биография Ярослава Кузьминова
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкРектор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов
Ярослав Иванович Кузьминов родился 27 мая 1957 года в Москве в семье профессора экономики.
В 1979 году окончил экономический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ). Начиная с первого курса, занимался в кружке Федора Полянского при кафедре истории народного хозяйства и экономических учений, исследовал историю и теорию натурального хозяйства (докапиталистических формаций). На третьем курсе начал преподавать экономическую историю и историю экономической мысли. Кандидат экономических наук (1984).
С 1979 года по 1989 год Ярослав Кузьминов был преподавателем кафедры экономической истории и истории экономической мысли МГУ.
В 1989-1993 годах – старший научный сотрудник, заведующий сектором историко-экономических исследований Института экономики АН СССР (затем – РАН).
В 1992 году Ярослав Кузьминов вместе с Евгением Ясиным предложил правительству концепцию создания экономического вуза нового образца – Высшей школы экономики.
В 1992 года Ярослав Кузьминов стал ректором Государственного университета Высшая школа экономики (ВШЭ, с 2010 года – Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"). В настоящее время также является научным руководителем Института институциональных исследований.
В 1992 года Ярослав Кузьминов стал ректором Государственного университета Высшая школа экономики (ВШЭ, с 2010 года – Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"). В настоящее время также является научным руководителем Института институциональных исследований.
1 июля 2021 года стало известно, что Ярослав Кузьминов покинул пост ректора Высшей школы экономики. Сообщается, что он станет научным руководителем вуза.
Ярослав Кузьминов участвовал в разработке реформы государственной службы конца 1990-х – начала 2000-х годов, административной реформы и программы по борьбе с коррупцией.
В 1997 году Кузьминов возглавил группу, разработавшую концепцию организационно-экономической реформы образования России на рыночных основах.
С 1999 года является членом Совета Центра стратегических разработок и руководитель ряда направлений подготовки национальной стратегии, в том числе по развитию образования.
Он также вел активную работу по подготовке предложений по развитию экономики и социальной сферы страны. В 2001 году активно участвовал в разработке ФЦП "Электронная Россия". В 2002-2003 годах Кузьминов вел работу над концепцией развития "новой экономики", выпустив серию докладов по этой теме. В 2011 голу участвовал в доработке стратегии социально-экономического развития России до 2020 года. Ярослав Кузьминов был соруководителем экспертной группы по направлению "Рынок труда, профессиональное образование, миграционная политика".
В настоящее время Ярослав Кузьминов продолжает активно заниматься общественной деятельностью. Он является членом президентских, правительственных и министерских комиссий и советов, среди которых Комиссия при президенте РФ по вопросам государственной̆ службы и резерва управленческих кадров, Национальный совет при президенте РФ по профессиональным квалификациям, Правительственная комиссия по проведению административной реформы Коллегия министерства экономического развития РФ и др.
В 2006-2014 годах Кузьминов был членом Общественной палаты России.
В 2014-2019 годах являлся депутатом Московской городской Думы шестого созыва.
Ярослав Кузьминов – автор нескольких учебников и монографий, главный редактор журнала "Вопросы образования", а также член редколлегии журналов "Вопросы экономики", "Форсайт", "Экономический журнал ВШЭ", "Мир России".
Отмечен Благодарностью президента России (2008, 2013, 2018), Почетной грамотой правительства РФ (2007) и др.
Кузьминов женат, у него двое сыновей и дочь. Супруга – Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка РФ.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников