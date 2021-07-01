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В Англии два человека погибли при крушении легкомоторного самолета
В Англии два человека погибли при крушении легкомоторного самолета - РИА Новости, 01.07.2021
В Англии два человека погибли при крушении легкомоторного самолета
Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в английском графстве Западный Сассекс, сообщает местная полиция. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T01:36
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ЛОНДОН, 1 июл - РИА Новости. Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в английском графстве Западный Сассекс, сообщает местная полиция."Двое мужчин, к сожалению, погибли в результате крушения легкомоторного самолета сегодня (в среду, 30 июня) днем", - говорится в сообщении полиции.Отмечается, что погибшими стали мужчины в возрасте 65 и 58 лет. Правоохранители оказывают поддержку их семьям.О причинах крушения пока не сообщается.
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англия, в мире
В Англии два человека погибли при крушении легкомоторного самолета
01:36 01.07.2021
 
CC0 / Gellinger / Легкомоторный самолетЛегкомоторный самолет
Легкомоторный самолет - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
CC0 / Gellinger / Легкомоторный самолет

В Англии два человека погибли при крушении легкомоторного самолета

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ЛОНДОН, 1 июл - РИА Новости. Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в английском графстве Западный Сассекс, сообщает местная полиция.
"Двое мужчин, к сожалению, погибли в результате крушения легкомоторного самолета сегодня (в среду, 30 июня) днем", - говорится в сообщении полиции.
Отмечается, что погибшими стали мужчины в возрасте 65 и 58 лет. Правоохранители оказывают поддержку их семьям.
О причинах крушения пока не сообщается.
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