https://ria.ru/20210701/krushenie-1739334422.html

В Англии два человека погибли при крушении легкомоторного самолета

В Англии два человека погибли при крушении легкомоторного самолета - РИА Новости, 01.07.2021

В Англии два человека погибли при крушении легкомоторного самолета

Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в английском графстве Западный Сассекс, сообщает местная полиция. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T01:36

2021-07-01T01:36

2021-07-01T01:36

англия

в мире

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ЛОНДОН, 1 июл - РИА Новости. Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в английском графстве Западный Сассекс, сообщает местная полиция."Двое мужчин, к сожалению, погибли в результате крушения легкомоторного самолета сегодня (в среду, 30 июня) днем", - говорится в сообщении полиции.Отмечается, что погибшими стали мужчины в возрасте 65 и 58 лет. Правоохранители оказывают поддержку их семьям.О причинах крушения пока не сообщается.

https://ria.ru/20210619/krushenie-1737699671.html

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