https://ria.ru/20210701/kredit-1739336816.html

Юрист заявил, что получить кредит с июля станет сложнее

Юрист заявил, что получить кредит с июля станет сложнее - РИА Новости, 01.07.2021

Юрист заявил, что получить кредит с июля станет сложнее

Россиянам с начала июля станет сложнее получить кредит: Банк России ужесточает требования, ожидается рост ставки по льготной ипотеке, заканчивается действие... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T03:05

2021-07-01T03:05

2021-07-01T05:23

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россиянам с начала июля станет сложнее получить кредит: Банк России ужесточает требования, ожидается рост ставки по льготной ипотеке, заканчивается действие некоторых мер господдержки, принятых во время пандемии, сообщила РИА Новости юрист, арбитражный управляющий Дина Зайцева.Она привела данные аналитики: скорость, с которой россияне набирают новые кредиты, существенно опережает рост доходов. Долговая нагрузка граждан все увеличивается, обновляя исторический максимум.Она пояснила, что теперь Банк России ужесточит регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов. "По таким ссудам надбавки к коэффициентам риска будут регулятором повышены, а резервы под них вырастут. И так со следующего месяца банки станут всё реже предоставлять денежные средства закредитованным заёмщикам, а ставки возрастут", - сказала Зайцева.Она напомнила, что 1 июля закончится срок действия ряда мер господдержки, принятых во время пандемии COVID-19, прежде всего это рекомендации банкам о реструктуризации кредитов малому, среднему бизнесу, а также гражданам, пострадавшим от коронавируса.Она настоятельно рекомендует брать кредит только тогда, когда он действительно необходим, объективно оценивать свои силы.Она напомнила, что в начале 2021 года Центробанк стал повышать ее с исторического минимума в 4,25%."Следует понимать, что заседания совета директоров ЦБ проводятся ежемесячно. На грядущем (23 июля) ключевая ставка может быть снова увеличена. Вот почему выгоднее брать кредит до того, как банки станут менять условия – сейчас. Данный момент является оптимальным, поскольку не все кредитные организации успели как следует "задрать планку". В части жилищных кредитов начнется снижение спроса на рынке недвижимости. Как я это вижу, застройщики будут стимулировать спрос спецпредложениями и акциями буквально за свой счет. Единственная возможность сэкономить - отказаться от крупных покупок в это время или внимательно следить за акциями", - советует юрист.

https://ria.ru/20210621/kredit-1737949964.html

https://realty.ria.ru/20210628/krym-1738852919.html

https://ria.ru/20210611/kollektory-1736594012.html

россия

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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика