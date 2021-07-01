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Юрист заявил, что получить кредит с июля станет сложнее
Юрист заявил, что получить кредит с июля станет сложнее - РИА Новости, 01.07.2021
Юрист заявил, что получить кредит с июля станет сложнее
Россиянам с начала июля станет сложнее получить кредит: Банк России ужесточает требования, ожидается рост ставки по льготной ипотеке, заканчивается действие... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T03:05
2021-07-01T05:23
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россиянам с начала июля станет сложнее получить кредит: Банк России ужесточает требования, ожидается рост ставки по льготной ипотеке, заканчивается действие некоторых мер господдержки, принятых во время пандемии, сообщила РИА Новости юрист, арбитражный управляющий Дина Зайцева.Она привела данные аналитики: скорость, с которой россияне набирают новые кредиты, существенно опережает рост доходов. Долговая нагрузка граждан все увеличивается, обновляя исторический максимум.Она пояснила, что теперь Банк России ужесточит регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов. "По таким ссудам надбавки к коэффициентам риска будут регулятором повышены, а резервы под них вырастут. И так со следующего месяца банки станут всё реже предоставлять денежные средства закредитованным заёмщикам, а ставки возрастут", - сказала Зайцева.Она напомнила, что 1 июля закончится срок действия ряда мер господдержки, принятых во время пандемии COVID-19, прежде всего это рекомендации банкам о реструктуризации кредитов малому, среднему бизнесу, а также гражданам, пострадавшим от коронавируса.Она настоятельно рекомендует брать кредит только тогда, когда он действительно необходим, объективно оценивать свои силы.Она напомнила, что в начале 2021 года Центробанк стал повышать ее с исторического минимума в 4,25%."Следует понимать, что заседания совета директоров ЦБ проводятся ежемесячно. На грядущем (23 июля) ключевая ставка может быть снова увеличена. Вот почему выгоднее брать кредит до того, как банки станут менять условия – сейчас. Данный момент является оптимальным, поскольку не все кредитные организации успели как следует "задрать планку". В части жилищных кредитов начнется снижение спроса на рынке недвижимости. Как я это вижу, застройщики будут стимулировать спрос спецпредложениями и акциями буквально за свой счет. Единственная возможность сэкономить - отказаться от крупных покупок в это время или внимательно следить за акциями", - советует юрист.
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика
Юрист заявил, что получить кредит с июля станет сложнее
03:05 01.07.2021 (обновлено: 05:23 01.07.2021)
 
© Depositphotos / Pavel LosevskyПосетители в отделении банка
Посетители в отделении банка - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Depositphotos / Pavel Losevsky

Юрист заявил, что получить кредит с июля станет сложнее

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россиянам с начала июля станет сложнее получить кредит: Банк России ужесточает требования, ожидается рост ставки по льготной ипотеке, заканчивается действие некоторых мер господдержки, принятых во время пандемии, сообщила РИА Новости юрист, арбитражный управляющий Дина Зайцева.
Она привела данные аналитики: скорость, с которой россияне набирают новые кредиты, существенно опережает рост доходов. Долговая нагрузка граждан все увеличивается, обновляя исторический максимум.
"Так, по итогам первого квартала она подскочила до 11,9%, в то время как ещё в начале 2021 года держалась на уровне 11,7%", - отметила юрист. По ее словам, это объясняется потерей или сокращением заработка у населения в период пандемии на фоне повышения цен на недвижимость, услуги ЖКХ, продовольственные и непродовольственные товары.
Она пояснила, что теперь Банк России ужесточит регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов. "По таким ссудам надбавки к коэффициентам риска будут регулятором повышены, а резервы под них вырастут. И так со следующего месяца банки станут всё реже предоставлять денежные средства закредитованным заёмщикам, а ставки возрастут", - сказала Зайцева.
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Она напомнила, что 1 июля закончится срок действия ряда мер господдержки, принятых во время пандемии COVID-19, прежде всего это рекомендации банкам о реструктуризации кредитов малому, среднему бизнесу, а также гражданам, пострадавшим от коронавируса.

"Стоит знать, что с 1 июля изменяются и условия по льготной ипотеке – ожидается рост процентной ставки с 6,5% до 7%. Если раньше сумма кредита составляла 12 миллионов рублей для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Ленинградской области, а регионов - 6 миллионов рублей, то сейчас эта цифра будет ограничена 3 миллиона рублей. Эксперты поясняют, что в 2020 году программа льготного кредитования населения тысячам российских семей позволила расширить своё жилье под низкий процент, однако не все заемщики смогли правильно рассчитать свои финансовые возможности", - добавила юрист.

Она настоятельно рекомендует брать кредит только тогда, когда он действительно необходим, объективно оценивать свои силы.
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"Установлен коэффициент предельно допустимой нагрузки для каждого заёмщика индивидуально - 50%. Например, если в месяц вы получаете зарплату в размере 40 тысяч рублей, сумма ежемесячного платежа не может быть выше 20 тысяч рублей. ЦБ не допустит роста всеобщей закредитованности до столь высокого уровня, скорее, будет регулироваться ключевая ставка", - отметила Зайцева.
Она напомнила, что в начале 2021 года Центробанк стал повышать ее с исторического минимума в 4,25%.
"Следует понимать, что заседания совета директоров ЦБ проводятся ежемесячно. На грядущем (23 июля) ключевая ставка может быть снова увеличена. Вот почему выгоднее брать кредит до того, как банки станут менять условия – сейчас. Данный момент является оптимальным, поскольку не все кредитные организации успели как следует "задрать планку". В части жилищных кредитов начнется снижение спроса на рынке недвижимости. Как я это вижу, застройщики будут стимулировать спрос спецпредложениями и акциями буквально за свой счет. Единственная возможность сэкономить - отказаться от крупных покупок в это время или внимательно следить за акциями", - советует юрист.
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