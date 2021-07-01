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Наука
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Иммунитет к COVID-19 вряд ли кодируется одним геном, заявил эксперт
Иммунитет к COVID-19 вряд ли кодируется одним геном, заявил эксперт - РИА Новости, 01.07.2021
Иммунитет к COVID-19 вряд ли кодируется одним геном, заявил эксперт
Предрасположенность или резистентность человека к коронавирусу едва ли может кодироваться одним геном, рассказала РИА Новости ведущий научный сотрудник... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T16:08
2021-07-01T16:25
наука
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
мария воронцова
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Предрасположенность или резистентность человека к коронавирусу едва ли может кодироваться одним геном, рассказала РИА Новости ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова.Воронцова также обратила внимание, что генетический фактор не единственный, который влияет на иммунную систему человека, на ней могут сказаться и образ жизни, микробиота, факторы внешней среды, стресс и даже уровень счастья.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мария воронцова, общество
Иммунитет к COVID-19 вряд ли кодируется одним геном, заявил эксперт
16:08 01.07.2021 (обновлено: 16:25 01.07.2021)
 
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© РИА Новости / Алексей Майшев
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Эксперт заявил, что предрасположенность к COVID-19 едва ли может кодироваться одним геном

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Предрасположенность или резистентность человека к коронавирусу едва ли может кодироваться одним геном, рассказала РИА Новости ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова.
"Такие статьи научные уже есть. Я уверена в том, что это не может быть один ген, потому что предрасположенность или резистентность человека к вирусным заболеваниям, я уверена, что это многофакторный вопрос, то есть это несколько генов, несколько вариантов генов, множество, которое складывается в совокупную предрасположенность", - сказала она в кулуарах "IX съезда Российского общества медицинских генетиков", отвечая вопрос о том, насколько реально выявить тот ген, который мог бы говорить об устойчивости или расположенности человека к заболеваниям коронавирусом.
Воронцова также обратила внимание, что генетический фактор не единственный, который влияет на иммунную систему человека, на ней могут сказаться и образ жизни, микробиота, факторы внешней среды, стресс и даже уровень счастья.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
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НаукаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Мария ВоронцоваОбщество
 
 
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