Иммунитет к COVID-19 вряд ли кодируется одним геном, заявил эксперт

"Такие статьи научные уже есть. Я уверена в том, что это не может быть один ген, потому что предрасположенность или резистентность человека к вирусным заболеваниям, я уверена, что это многофакторный вопрос, то есть это несколько генов, несколько вариантов генов, множество, которое складывается в совокупную предрасположенность", - сказала она в кулуарах "IX съезда Российского общества медицинских генетиков", отвечая вопрос о том, насколько реально выявить тот ген, который мог бы говорить об устойчивости или расположенности человека к заболеваниям коронавирусом.