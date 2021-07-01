Иммунитет к COVID-19 вряд ли кодируется одним геном, заявил эксперт
16:08 01.07.2021 (обновлено: 16:25 01.07.2021)
Эксперт заявил, что предрасположенность к COVID-19 едва ли может кодироваться одним геном
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Предрасположенность или резистентность человека к коронавирусу едва ли может кодироваться одним геном, рассказала РИА Новости ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова.
"Такие статьи научные уже есть. Я уверена в том, что это не может быть один ген, потому что предрасположенность или резистентность человека к вирусным заболеваниям, я уверена, что это многофакторный вопрос, то есть это несколько генов, несколько вариантов генов, множество, которое складывается в совокупную предрасположенность", - сказала она в кулуарах "IX съезда Российского общества медицинских генетиков", отвечая вопрос о том, насколько реально выявить тот ген, который мог бы говорить об устойчивости или расположенности человека к заболеваниям коронавирусом.
Воронцова также обратила внимание, что генетический фактор не единственный, который влияет на иммунную систему человека, на ней могут сказаться и образ жизни, микробиота, факторы внешней среды, стресс и даже уровень счастья.