https://ria.ru/20210701/koronavirus-1739373329.html

В России за сутки выписали 16 928 человек после COVID-19

В России за сутки выписали 16 928 человек после COVID-19 - РИА Новости, 01.07.2021

В России за сутки выписали 16 928 человек после COVID-19

За сутки в РФ выписаны 16 928 человек после COVID-19, за все время - 5 017 321, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T11:37

2021-07-01T11:37

2021-07-01T11:37

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 16 928 человек после COVID-19, за все время - 5 017 321, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 928 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 5 017 321", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписаны 5934 человека, в Санкт-Петербурге - 1967, в Подмосковье - 1805.

россия

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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