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В России выявили более 23 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили более 23 тысяч новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 01.07.2021

В России выявили более 23 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

За сутки число новых случаев COVID-19 в России выросло на 23 543, рассказали в оперативном штабе. Такой показатель зафиксировали впервые с 17 января (23 586). РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T11:32

2021-07-01T11:32

2021-07-01T12:55

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. За сутки число новых случаев COVID-19 в России выросло на 23 543, рассказали в оперативном штабе. Такой показатель зафиксировали впервые с 17 января (23 586).Накануне сообщалось о 21 042 заболевших. Темп прироста составил 0,43%. Клинических проявлений не было у 3322 (14,1%) инфицированных. Выписали после лечения 16 928 человек. Не удалось спасти 672 пациента — это максимальное значение с начала эпидемии.Больше всего заражений выявили в Москве (7597), Подмосковье (2663) и Санкт-Петербурге (1612). Меньше всего — в Магаданской области — 16, а также в Ненецком и Чукотском автономных округах — по шесть.За все время в России зарегистрировали 5 538 142 случая коронавируса, вылечились 5 017 321 заболевший. Скончались 135 886 человек.По данным ВОЗ, число заразившихся COVID-19 в мире превысило 181,5 миллиона. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, их более 182,2 миллиона. Умерли более 3,9 миллиона инфицированных.Наиболее подвержены коронавирусу оказались США, Индия, Бразилия и Франция. Далее идут Россия, Турция, Великобритания, Аргентина и Италия.

https://ria.ru/20210604/inostrantsy-1735629562.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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