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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210701/koronavirus-1739371176.html
В России выявили более 23 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили более 23 тысяч новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 01.07.2021
В России выявили более 23 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
За сутки число новых случаев COVID-19 в России выросло на 23 543, рассказали в оперативном штабе. Такой показатель зафиксировали впервые с 17 января (23 586). РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T11:32
2021-07-01T12:55
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. За сутки число новых случаев COVID-19 в России выросло на 23 543, рассказали в оперативном штабе. Такой показатель зафиксировали впервые с 17 января (23 586).Накануне сообщалось о 21 042 заболевших. Темп прироста составил 0,43%. Клинических проявлений не было у 3322 (14,1%) инфицированных. Выписали после лечения 16 928 человек. Не удалось спасти 672 пациента — это максимальное значение с начала эпидемии.Больше всего заражений выявили в Москве (7597), Подмосковье (2663) и Санкт-Петербурге (1612). Меньше всего — в Магаданской области — 16, а также в Ненецком и Чукотском автономных округах — по шесть.За все время в России зарегистрировали 5 538 142 случая коронавируса, вылечились 5 017 321 заболевший. Скончались 135 886 человек.По данным ВОЗ, число заразившихся COVID-19 в мире превысило 181,5 миллиона. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, их более 182,2 миллиона. Умерли более 3,9 миллиона инфицированных.Наиболее подвержены коронавирусу оказались США, Индия, Бразилия и Франция. Далее идут Россия, Турция, Великобритания, Аргентина и Италия.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество
В России выявили более 23 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
11:32 01.07.2021 (обновлено: 12:55 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в герметичном шлюзе в коридоре "заразной зоны" в Московском клиническом центре инфекционных болезней (МКЦИБ) "Вороновское"
Медицинские работники в герметичном шлюзе в коридоре заразной зоны в Московском клиническом центре инфекционных болезней (МКЦИБ) Вороновское - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

В России впервые с 17 января выявили более 23 тысяч новых случаев коронавируса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. За сутки число новых случаев COVID-19 в России выросло на 23 543, рассказали в оперативном штабе. Такой показатель зафиксировали впервые с 17 января (23 586).
Накануне сообщалось о 21 042 заболевших. Темп прироста составил 0,43%.
Клинических проявлений не было у 3322 (14,1%) инфицированных.
Выписали после лечения 16 928 человек. Не удалось спасти 672 пациента — это максимальное значение с начала эпидемии.
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Больше всего заражений выявили в Москве (7597), Подмосковье (2663) и Санкт-Петербурге (1612). Меньше всего — в Магаданской области — 16, а также в Ненецком и Чукотском автономных округах — по шесть.
За все время в России зарегистрировали 5 538 142 случая коронавируса, вылечились 5 017 321 заболевший. Скончались 135 886 человек.
По данным ВОЗ, число заразившихся COVID-19 в мире превысило 181,5 миллиона. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, их более 182,2 миллиона. Умерли более 3,9 миллиона инфицированных.
Наиболее подвержены коронавирусу оказались США, Индия, Бразилия и Франция. Далее идут Россия, Турция, Великобритания, Аргентина и Италия.
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