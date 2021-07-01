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Ученые: "Спутник V" эффективен против аргентинских штаммов COVID-19
Ученые: "Спутник V" эффективен против аргентинских штаммов COVID-19 - РИА Новости, 01.07.2021
Ученые: "Спутник V" эффективен против аргентинских штаммов COVID-19
Исследование аргентинских ученых показало, что применение российской вакцины "Спутник V" вызывает выработку антител против вариантов коронавируса "гамма"... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T02:57
2021-07-01T02:57
2021-07-01T02:57
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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БУЭНОС-АЙРЕС, 1 июл - РИА Новости. Исследование аргентинских ученых показало, что применение российской вакцины "Спутник V" вызывает выработку антител против вариантов коронавируса "гамма" (Бразилия), "альфа" (Великобритания) и "лямбда" (Анды, Южная Америка), которые распространены в Аргентине."Никаких затруднений в нейтрализующей активности сывороток людей, вакцинированных "Спутник V", не наблюдалось", - говорится в выводах исследования Proyecto PAIS (Аргентинский межведомственный проект геномики вируса SARS-CoV-2), Биобанка инфекционных заболеваний BBEI, Института Инбрис и Клинической больницы Хосе де Сан-Мартин.Исследователи отметили, что у иммунизированных вырабатывались антитела, нейтрализующие варианты SARS-CoV-2, которые циркулируют в Аргентине: линии P.1 (гамма), B.1.1.7 (альфа) и С.37 (лямбда). При этом количество антител, нейтрализующих вариант "гамма", в сыворотках крови выздоравливающих или вакцинированных "Спутником" пациентов было снижено втрое.В работе также говорится об изменении динамики циркуляции вирусных вариантов SARS-CoV-2 в Аргентине, вызывающем новые опасения в области общественного здравоохранения.Минздрав Аргентины ранее сообщал, что введение одной дозы российской вакцины "Спутник V" снижает смертность от COVID-19 на 70-80% среди пациентов возрастной группы от 60 лет."Спутник V" разработки российского института Гамалеи является основным препаратом, который аргентинские власти используют для иммунизации населения.
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РИА Новости
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РИА Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
Ученые: "Спутник V" эффективен против аргентинских штаммов COVID-19
Ученые заявили об эффективности "Спутника V" против аргентинских штаммов COVID-19
БУЭНОС-АЙРЕС, 1 июл - РИА Новости.
Исследование аргентинских ученых показало, что применение российской вакцины "Спутник V
" вызывает выработку антител против вариантов коронавируса
"гамма" (Бразилия
), "альфа" (Великобритания
) и "лямбда" (Анды, Южная Америка
), которые распространены в Аргентине
.
"Никаких затруднений в нейтрализующей активности сывороток людей, вакцинированных "Спутник V", не наблюдалось", - говорится в выводах исследования Proyecto PAIS (Аргентинский межведомственный проект геномики вируса SARS-CoV-2), Биобанка инфекционных заболеваний BBEI, Института Инбрис и Клинической больницы Хосе де Сан-Мартин.
Исследователи отметили, что у иммунизированных вырабатывались антитела, нейтрализующие варианты SARS-CoV-2, которые циркулируют в Аргентине: линии P.1 (гамма), B.1.1.7 (альфа) и С.37 (лямбда). При этом количество антител, нейтрализующих вариант "гамма", в сыворотках крови выздоравливающих или вакцинированных "Спутником" пациентов было снижено втрое.
В работе также говорится об изменении динамики циркуляции вирусных вариантов SARS-CoV-2 в Аргентине, вызывающем новые опасения в области общественного здравоохранения.
Минздрав Аргентины ранее сообщал, что введение одной дозы российской вакцины "Спутник V" снижает смертность от COVID-19 на 70-80% среди пациентов возрастной группы от 60 лет.
"Спутник V" разработки российского института Гамалеи является основным препаратом, который аргентинские власти используют для иммунизации населения.