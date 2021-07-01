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Ученые: "Спутник V" эффективен против аргентинских штаммов COVID-19

Ученые: "Спутник V" эффективен против аргентинских штаммов COVID-19 - РИА Новости, 01.07.2021

Ученые: "Спутник V" эффективен против аргентинских штаммов COVID-19

Исследование аргентинских ученых показало, что применение российской вакцины "Спутник V" вызывает выработку антител против вариантов коронавируса "гамма"... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T02:57

2021-07-01T02:57

2021-07-01T02:57

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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БУЭНОС-АЙРЕС, 1 июл - РИА Новости. Исследование аргентинских ученых показало, что применение российской вакцины "Спутник V" вызывает выработку антител против вариантов коронавируса "гамма" (Бразилия), "альфа" (Великобритания) и "лямбда" (Анды, Южная Америка), которые распространены в Аргентине."Никаких затруднений в нейтрализующей активности сывороток людей, вакцинированных "Спутник V", не наблюдалось", - говорится в выводах исследования Proyecto PAIS (Аргентинский межведомственный проект геномики вируса SARS-CoV-2), Биобанка инфекционных заболеваний BBEI, Института Инбрис и Клинической больницы Хосе де Сан-Мартин.Исследователи отметили, что у иммунизированных вырабатывались антитела, нейтрализующие варианты SARS-CoV-2, которые циркулируют в Аргентине: линии P.1 (гамма), B.1.1.7 (альфа) и С.37 (лямбда). При этом количество антител, нейтрализующих вариант "гамма", в сыворотках крови выздоравливающих или вакцинированных "Спутником" пациентов было снижено втрое.В работе также говорится об изменении динамики циркуляции вирусных вариантов SARS-CoV-2 в Аргентине, вызывающем новые опасения в области общественного здравоохранения.Минздрав Аргентины ранее сообщал, что введение одной дозы российской вакцины "Спутник V" снижает смертность от COVID-19 на 70-80% среди пациентов возрастной группы от 60 лет."Спутник V" разработки российского института Гамалеи является основным препаратом, который аргентинские власти используют для иммунизации населения.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество