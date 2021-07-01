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Лавров обсудил с Керри климатические проблемы
Лавров обсудил с Керри климатические проблемы - РИА Новости, 01.07.2021
Лавров обсудил с Керри климатические проблемы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со спецпредставителем президента США Джоном Керри климатическую проблематику, было условлено продолжать... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T20:26
2021-07-01T20:26
2021-07-01T20:34
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со спецпредставителем президента США Джоном Керри климатическую проблематику, было условлено продолжать интенсивные двусторонние контакты, сообщает МИД РФ.Телефонный разговор Лаврова и Керри состоялся в четверг по инициативе американской стороны."В ходе беседы затрагивались вопросы российско-американского сотрудничества в области реализации целей Рамочной конвенции ООН об изменении климата в привязке к 26 сессии Конференции сторон конвенции ООН в Глазго. Условлено продолжить интенсивные двусторонние контакты по климатической проблематике в контексте ее обсуждения Президентами России и США на саммите в Женеве с акцентом на необходимость наращивания российско-американского взаимодействия", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
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джон керри, женева (город), оон, россия, сергей лавров, сша, в мире
Лавров обсудил с Керри климатические проблемы
20:26 01.07.2021 (обновлено: 20:34 01.07.2021)
Лавров обсудил со спецпредставителем США Керри климатические проблемы