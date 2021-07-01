В Ивановской области ликвидируют объекты размещения химических отходов
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ИВАНОВО, 1 июл – РИА Новости. В Ивановской области в городе Заволжск до 2024 года ликвидируют четыре объекта размещения химических отходов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"В Заволжске ликвидируют шламонакопитель, навал химических отходов, котлован и три емкости-хранилища. Эти объекты – результат хозяйственной деятельности бывшего Заволжского химического завода, они включены в соответствующий государственный реестр", – сказал собеседник агентства.
По его словам, проектно-сметная документация на выполнение работ выполнена в 2019 году за счет средств бюджета Ивановской области. Непосредственно работы по ликвидации объектов накопленного вреда финансируются за счет федерального и регионального бюджетов. Стоимость работ составит почти полтора миллиарда рублей. В 2021 году финансирование проекта составит 168,2 миллиона рублей, из низ 166,5 миллиона рублей – субсидия федерального бюджета. Работы будут выполняться поэтапно в рамках нацпроекта "Экология".
Системная работа по решению экологических вопросов в Заволжском районе проводится по поручению губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского.
Одно из направлений работы – вывод особо опасных производств из водоохраной зоны Горьковского водохранилища. Для выработки взвешенных решений в области экологии и охраны окружающей среды организовано сотрудничество Ивановской области с общероссийской общественной организацией "Зеленый патруль". Подписанное соглашение предусматривает совместное участие в мониторинге, выработке и реализации решений в сфере экологии и охраны окружающей среды.