https://ria.ru/20210701/irkutsk-1739420678.html

В Иркутске завели два дела из-за случаев насилия в центре для сирот

В Иркутске завели два дела из-за случаев насилия в центре для сирот - РИА Новости, 01.07.2021

В Иркутске завели два дела из-за случаев насилия в центре для сирот

Два уголовных дела возбуждены по фактам сексуального насилия в иркутском Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, сообщает СУСК РФ региона. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T15:02

2021-07-01T15:02

2021-07-01T15:03

россия

следственный комитет россии (ск рф)

иркутская область

происшествия

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ИРКУТСК, 1 июл – РИА Новости. Два уголовных дела возбуждены по фактам сексуального насилия в иркутском Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, сообщает СУСК РФ региона.Ранее сообщалось, что в приемную президента РФ Иркутской области поступило обращение, в котором говорилось, что в "Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа города Иркутска" один из воспитанников совершает насильственные действия сексуального характера над другими детьми. Это происходит при попустительстве директора воспитательного учреждения.Министерством социального развития, опеки и попечительства региона было проведено служебное расследование. Его материалы передали в СК. Ситуация взята на контроль уполномоченным по правам ребенка в РФ Анной Кузнецовой. Директора Иркутского центра помощи детям Ольгу Витько отстранили от работы, она задержана, проводится допрос, и решается вопрос об избрании ей меры пресечения."Возбуждено уголовное дело в отношении директора ОГКУ СО "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Правобережного округа г. Иркутска", подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий)", - говорится в сообщении.Отмечается, что второе уголовное дело возбуждено по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.Несовершеннолетний воспитанник Центра помощи, совершавший сексуальное насилие, находится в психиатрической больнице на обследовании. Остальные дети с 16 июня выехали на загородную летнюю дачу. Там они будут находиться до середины августа.

https://ria.ru/20210610/sk-1736426379.html

https://ria.ru/20210601/deti-1735026685.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), иркутская область, происшествия