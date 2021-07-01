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Туризм
https://ria.ru/20210701/iran-1739332484.html
Российские туристы смогут без виз посещать Иран в рамках групповых туров
Российские туристы смогут без виз посещать Иран в рамках групповых туров - РИА Новости, 01.07.2021
Российские туристы смогут без виз посещать Иран в рамках групповых туров
Соглашение России и Ирана о безвизовых групповых поездках граждан двух стран в четверг вступает в силу, однако прием в РФ туристических групп из Ирана станет... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T00:38
2021-07-01T00:38
туризм
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
иран
в мире
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Соглашение России и Ирана о безвизовых групповых поездках граждан двух стран в четверг вступает в силу, однако прием в РФ туристических групп из Ирана станет возможным только после снятия временных ограничений на въезд иностранцев.Главы туристических ведомств России и Ирана 7 июня подписали план действий по реализации соглашения. По соглашению оба государства через 30 дней смогут начать взаимный обмен туристическими группами на безвизовой основе. Позже МИД РФ сообщил, что соглашение вступит в силу 1 июля.Согласно документу, туристы из двух стран будут путешествовать в Иран и Россию через аккредитованные туристические компании. Документ предусматривает безвизовое пребывание в течение 15 дней групп от 5 до 50 человек с представителем туркомпании.Ответственными за реализацию соглашения с российской стороны выступит Ростуризм, а с иранской - министерство культурного наследия, ремесел и туризма.Само соглашение об отмене групповых виз было подписано еще в 2017 году и одобрено правительством РФ 23 марта того же года. Однако из-за ряда технических моментов его вступление в силу было отложено.Сроки реального восстановления организованного турпотока между двумя странами могут быть скорректированы с учетом развития ситуации с коронавирусом."Прием в РФ туристических групп из Ирана в рамках соглашения будет возможен после снятия временных ограничений на въезд иностранных граждан, установленных распоряжением правительства Российской Федерации от 16.03.2020 г. в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции", - заявили в российском МИД.Власти Ирана также отметили, что иранские туристы смогут попасть в Россию только после смягчения ограничительных мер, введённых в связи с пандемией COVID-19."Учитывая нынешнюю эпидемиологическую ситуацию как в России, так и в Иране, говорить о том, что туристы скоро поедут - преждевременно. Нужно смотреть, как будет дальше развиваться ситуация", - сказал посол Ирана в России Казем Джалали.По данным Роспотребнадзора, на 30 июня в России обнаружено 21 042 новых случая заражения коронавирусной инфекций, умерли 669 человек. Общее число заболевших достигло 5 514 599, выздоровели 5 000 393 человека.В Иране за сутки выявлено 11 748 новых случаев заражения COVID-19, общее число случаев в стране выросло до 3 204 557. Пандемия унесла жизни 84 264 человек в стране. Выздоровели 2 876 828 человек. Сейчас 4 436 083 человека по всей стране получили первую дозу вакцины от коронавируса, а 6 032 590 человек завершили полный курс вакцинации.
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россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), иран, в мире
Российские туристы смогут без виз посещать Иран в рамках групповых туров
00:38 01.07.2021
 
© РИА Новости / Антон БыстровИран
Иран - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Антон Быстров

Российские туристы смогут без виз посещать Иран в рамках групповых туров

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Соглашение России и Ирана о безвизовых групповых поездках граждан двух стран в четверг вступает в силу, однако прием в РФ туристических групп из Ирана станет возможным только после снятия временных ограничений на въезд иностранцев.
Главы туристических ведомств России и Ирана 7 июня подписали план действий по реализации соглашения. По соглашению оба государства через 30 дней смогут начать взаимный обмен туристическими группами на безвизовой основе. Позже МИД РФ сообщил, что соглашение вступит в силу 1 июля.
Согласно документу, туристы из двух стран будут путешествовать в Иран и Россию через аккредитованные туристические компании. Документ предусматривает безвизовое пребывание в течение 15 дней групп от 5 до 50 человек с представителем туркомпании.
Ответственными за реализацию соглашения с российской стороны выступит Ростуризм, а с иранской - министерство культурного наследия, ремесел и туризма.
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Само соглашение об отмене групповых виз было подписано еще в 2017 году и одобрено правительством РФ 23 марта того же года. Однако из-за ряда технических моментов его вступление в силу было отложено.
Сроки реального восстановления организованного турпотока между двумя странами могут быть скорректированы с учетом развития ситуации с коронавирусом.
"Прием в РФ туристических групп из Ирана в рамках соглашения будет возможен после снятия временных ограничений на въезд иностранных граждан, установленных распоряжением правительства Российской Федерации от 16.03.2020 г. в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции", - заявили в российском МИД.
Власти Ирана также отметили, что иранские туристы смогут попасть в Россию только после смягчения ограничительных мер, введённых в связи с пандемией COVID-19.
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"Учитывая нынешнюю эпидемиологическую ситуацию как в России, так и в Иране, говорить о том, что туристы скоро поедут - преждевременно. Нужно смотреть, как будет дальше развиваться ситуация", - сказал посол Ирана в России Казем Джалали.
По данным Роспотребнадзора, на 30 июня в России обнаружено 21 042 новых случая заражения коронавирусной инфекций, умерли 669 человек. Общее число заболевших достигло 5 514 599, выздоровели 5 000 393 человека.
В Иране за сутки выявлено 11 748 новых случаев заражения COVID-19, общее число случаев в стране выросло до 3 204 557. Пандемия унесла жизни 84 264 человек в стране. Выздоровели 2 876 828 человек. Сейчас 4 436 083 человека по всей стране получили первую дозу вакцины от коронавируса, а 6 032 590 человек завершили полный курс вакцинации.
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