https://ria.ru/20210701/granitsa-1739294142.html

Наследство от Трампа. Байден столкнулся с серьезными проблемами

Наследство от Трампа. Байден столкнулся с серьезными проблемами - РИА Новости, 01.07.2021

Наследство от Трампа. Байден столкнулся с серьезными проблемами

РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T08:00

2021-07-01T08:00

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джозеф "бо" байден

латинская америка

джордж буш (младший)

российская академия наук

джо байден

мексика

сальвадор

в мире

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости, Ксения Мельникова. Бывший президент США Дональд Трамп прилетел на границу с Мексикой. Вашингтон столкнулся с самым серьезным миграционным кризисом за последние 20 лет. Толпы нелегалов из стран Латинской и Центральной Америки штурмуют американские рубежи. Республиканцы обвиняют администрацию Байдена, считая, что страна захлебывается из-за наплыва нелегалов после того, как новый лидер отменил жесткие меры предшественника и прекратил строительство стены на юге Соединенных Штатов. При этом многие американцы, наоборот, бегут к соседям в поисках счастья.С записками в руках "Мы проделали грандиозную работу. Но теперь у нас открытая, действительно опасная граница", — заявил бывший президент Дональд Трамп, приехавший в Техас. Политик добавил, что если бы он все еще был главой государства, то стена, отгораживающая США от соседней страны, "не была бы ржавой и гниющей". "Байден разрушает нашу страну", — резюмировал бывший лидер. Его поездка проходит на фоне сообщений о том, что приграничные штаты захлебываются от числа нелегалов, бегущих в Америку из бедных стран Центральной и Латинской Америки.Компанию 45-му президенту США на границе с Мексикой составил губернатор Техаса Грэг Эббот. Именно он прослыл одним из главных критиков Джозефа Байдена. Эббот пообещал на деньги штата достроить стену, возводить которую начали при Трампе и прекратили при Байдене. На это он решил выделить 250 миллионов долларов из фонда помощи во время пандемии коронавируса. К тому же губернатор открыл публичный сбор пожертвований на сооружение.Неделей раньше туда же прилетала вице-президент Камала Харрис. Попыталась отговорить местных жителей от нелегальной миграции в США, пообещала им больше помощи на родине, помощь в борьбе с коррупцией и торговлей людьми.Миграционная проблема в США существовала всегда, но особенно обострилась во время президентской кампании 2016-го. Трамп сделал этот вопрос одним из гвоздей предвыборной программы. Убеждал американцев, что все республиканцы традиционно выступают за ужесточение миграционных законов — а демократы якобы хотят открыть границы.Трамп заверял избирателей, что для решения проблемы надо построить стену с Мексикой. И, едва поселившись в Белом доме, приступил к выполнению обещаний. При нем возвели около 1052 километров заграждения, при этом длина всей границы — 3145 километров. Многих американцев такие меры возмущали. Поэтому преемник Трампа в кресле президента — Байден и его команда решили показать, что действуют иначе. Сразу после инаугурации президент Байден отменил принятые при Трампе решения по контролю притока мигрантов. Остановил строительство стены, а также заявил, что теперь США не будут высылать детей, прибывающих без сопровождения взрослых.В последнее время в США через границу ежедневно пытаются попасть тысячи нелегалов из Мексики, а также других стран Центральной и Латинской Америки. В центрах временного содержания — свыше 15 тысяч детей-мигрантов. Они прибыли без родителей. У многих в руках были записки с номерами телефонов родственников, которые уже устроились в Штатах. Раньше несовершеннолетних автоматически выдворяли, сейчас же им разрешили остаться.Республиканцы обвиняют в миграционных проблемах демократов. "Набирающий обороты кризис на границе — гуманитарная катастрофа, которую спровоцировали слова и действия президента Байдена. Дальше будет только хуже", — прокомментировал происходящее сенатор от Флориды Марко Рубио.Сам Трамп описывал еще более устрашающий сценарий: "Миллионы людей хлынут в нашу страну, и это ее разрушит". Сорок пятый американский президент также заявлял, что "всего за несколько недель администрация Байдена превратила национальный триумф в национальную катастрофу".Кто виноват и что делатьГлава государства от нападок отбивается. Говорит, что, занимая пост вице-президента в администрации Барака Обамы, многое сделал для решения миграционной проблемы. Тогда же власти добились выделения 700 миллионов долларов на урегулирование ситуации на границе. Но пришедший к власти республиканец Трамп не стал использовать эти деньги. В результате приток нелегалов возрос.А Байден лишь унаследовал трудности, доставшиеся ему от президентства Трампа. Сорок пятый американский лидер ужесточил законодательство, но при этом во времена его правления службы по-прежнему фиксировали большие потоки мигрантов. Спадать они стали только в разгар пандемии коронавируса. Те, кто не смог попасть в США в 2020-м, повторили попытки в следующем году, когда к власти уже пришла администрация Байдена.Эту аргументы развернуто приводил и министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас. По его словам, с апреля 2020-го неуклонно растет число желающих въехать в Соединенные Штаты. Большинству одиноких взрослых или семей отказывают. "Бедность, насилие и коррупция в Мексике и Северном треугольнике — Гватемале, Гондурасе и Сальвадоре — годами заставляли людей искать лучшей жизни в Америке. Условия там все ухудшаются. Мы приближаемся к тому, что на юго-западную границу прибудет больше людей, чем за последние 20 лет", — сообщил он, добавив, что контролировать поток сложно из-за того, что администрация Трампа свернула инфраструктуру для временного размещения мигрантов.Власти сами не понимают, что делать, и в этом проблема. Как уверены многие политики, необходимо изменить миграционное законодательство. Последний раз его обновляли во время президентства Джорджа Буша — младшего.Но протащить пакет реформ довольно сложно, даже несмотря на то, что у демократов сейчас большинство в сенате и в палате представителей. И в самой Демократической партии нет однозначного ответа на вопрос, стоит ли дробить реформу на законы или же ее нужно проводить целым пакетом. В любом случае прийти к общей точке зрения будет очень трудно, учитывая трения между партиями и внутри них. Президенту США остается только искать в бюджете возможности, чтобы улучшить условия пребывания нелегалов на границе и ускорить их распределение.Миграция наоборотВ апреле The Washington Post и ABC News проводили опрос общественного мнения. Он показал, что 53 процента опрошенных американцев не одобряют действия администрации Байдена по борьбе с миграционным кризисом, 44 процента из них категорически не согласны с шагами, предпринятыми главой государства. Тридцать семь процентов респондентов миграционная политика президента полностью устраивала.За прошедшие несколько месяцев ситуация изменилась. Компания Ipsos выяснила: большинство американцев — 45 процентов опрошенных — считают, что Байден справляется с наплывом нелегалов гораздо лучше Трампа. Бывшего американского лидера поддержали 39 процентов респондентов. Американцы вообще не расценивают миграционную проблему как главную. На первом месте в ряду угроз для них — преступность и насилие (32 процента), потом расовое неравенство (29 процентов), пандемия коронавируса (27 процентов) и состояние здравоохранения в стране (25 процентов). Только после этого идет миграция (24 процента). К тому же в последнее время люди перемещаются и в обратном направлении: американцы, живущие неподалеку от границы, переезжают в Мексику. Граждане США — самая большая группа иностранцев в соседней стране. По данным Госдепа, в Мексике свыше 1,5 миллиона американцев. Многие едут туда из-за низких цен на жилье, медицину и продукты. Большинству нравится теплый климат и вкусная еда."Американцы, перебирающиеся в Мексику, делятся на три группы: это люди, которые едут туда по работе, потомки мексиканских мигрантов, решившие вернуться домой, а также пенсионеры, которые отдыхают на курортах. Они обычно выбирают места, где более или менее безопасно. Но все же миграция из США в Мексику — не массовое явление. Потоки желающих попасть в Штаты — более мощные и значительные", — пояснила в беседе с РИА Новости Анастасия Бунина, младший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН имени Е. М. Примакова.При этом американцев, отправляющихся в Мексику, зачастую тоже считают нелегалами. Обычно это пенсионеры. Они должны получить специальные визы — "пенсионные", предусмотренные для обеспеченных пожилых людей, которые не собираются работать в соседней стране. Но многие не оформляют эти документы — то ли по незнанию, то ли не желая связываться с запутанным мексиканским законодательством. Так что в любом случае проблема существует по обе стороны границы.

https://ria.ru/20210529/diplomats-1734602889.html

латинская америка

мексика

сальвадор

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Стена на границе с Мексикой не спасает США от нелегальных мигрантов Ежегодно границу с США незаконно пересекают тысячи жителей Мексики. Стена, возведенная на рубеже двух государств, не спасает США от нелегальных мигрантов. В поисках лучшей доли они находят возможность перебраться через ограждения. 2021-07-01T08:00 true PT1M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джозеф "бо" байден, латинская америка, джордж буш (младший), российская академия наук, джо байден, мексика, сальвадор, в мире