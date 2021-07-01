https://ria.ru/20210701/gosdep-1739497498.html

Госдеп включил Россию в список стран, где торгуют людьми

Госдеп включил Россию в список стран, где торгуют людьми - РИА Новости, 01.07.2021

Госдеп включил Россию в список стран, где торгуют людьми

Госдепартамент в опубликованном в четверг докладе обвинил Россию в "активном пособничестве" принудительной эксплуатации северокорейских рабочих и включил ее в... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T21:04

2021-07-01T21:04

2021-07-01T21:05

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ВАШИНГТОН, 1 июл – РИА Новости. Госдепартамент в опубликованном в четверг докладе обвинил Россию в "активном пособничестве" принудительной эксплуатации северокорейских рабочих и включил ее в перечень из 11 стран, где власти нарушают принятые в США нормы против "торговли людьми".Госдепартамент утверждает, что Россия продолжала принимать граждан КНДР, выдав им в 2020 году почти три тысячи новых туристических и студенческих виз. В США усматривают в этом попытку обойти резолюции Совета безопасности ООН, призванные ликвидировать северокорейские трудовые лагеря в иностранных государствах."Правительство (России) активно соучаствовало в практике принудительного труда северокорейских рабочих. Правительство не проверяло северокорейских рабочих на наличие признаков торговли людьми и не выявляло каких-либо северокорейских жертв торговли людьми, несмотря на достоверные сообщения в предыдущие годы о том, что Корейская Народно-Демократическая Республика имела рабочие лагеря в России и принудительно эксплуатировала тысячи северокорейских рабочих", - сказано в докладе.Отчет о торговле людьми за 2021 год содержит перечень из 11 стран с задокументированной "политикой или схемами торговли людьми, торговли людьми в рамках финансируемых государством программ, принудительного труда в государственных медицинских службах или других секторах, сексуального рабства в правительственных лагерях или вербовки детей-солдат".Помимо России, список включает Китай, Афганистан, Мьянму, Кубу, Эритрею, Северную Корею, Иран, Южный Судан, Туркмению и Сирию.

https://ria.ru/20210629/ssha-1739112432.html

https://ria.ru/20210629/zakharova-1739140058.html

россия

сирия

иран

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россия, сирия, оон, иран, в мире