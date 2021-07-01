Волгоградская область выполнит задачу полной газификации к 2025 году
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПредупреждающая табличка рядом с трубой газопровода
Волгоградская область выполнит задачу полной газификации региона к 2025 году
ВОЛГОГРАД, 1 июл – РИА Новости. Газификация населенных пунктов Волгоградской области идет хорошими темпами и будет завершена к 2025 году, раньше на 5 лет, чем в целом по стране, заявил заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов.
По информации администрации Волгоградской области, в четверг Маркелов встретился с губернатором региона Андреем Бочаровым и обсудил ход программы газификации области, в том числе отдаленных сел.
"В соответствии с поручением президента, мы должны выполнить задачу по газификации страны к 2030 году. Волгоградская область её выполняет досрочно: к 2025 году", - цитирует обладминистрация слова Маркелова.
По данным администрации, с 2014 года в регионе построены 259 межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов и 179 котельных, уровень газификации составляет 88%. В 2020 году Бочаров и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали новую программу развития газоснабжения и газификации Волгоградской области на пять лет с общим объемом инвестиций в 5,4 миллиарда рублей. В рамках программы, отмечает обладминистрация, появятся еще 104 газопровода в селах, 242 котельные, в результате уровень газификации составит более 90%.
Бочаров поднял вопрос о том, чтобы газ был доступным для сел, которые находятся далеко от газотранспортной системы.
"Для этой цели можно использовать компримированный либо сжиженный природный газ. Жители должны получать голубое топливо по цене, которая позволит им его приобретать… В рамках наших программ мы должны продумать и принять решение, чтобы предусмотреть во всех уровнях бюджета меры поддержки. Волгоградская область готова стать пилотным регионом для реализации такого проекта в рамках взаимодействия с "Газпромом" и частными компаниями", - цитируются в сообщении слова губернатора.