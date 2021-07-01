Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Волгоградская область - шапка
Волгоградская область
https://ria.ru/20210701/gazifikatsiya-1739456697.html
Волгоградская область выполнит задачу полной газификации к 2025 году
Волгоградская область выполнит задачу полной газификации к 2025 году - РИА Новости, 01.07.2021
Волгоградская область выполнит задачу полной газификации к 2025 году
Газификация населенных пунктов Волгоградской области идет хорошими темпами и будет завершена к 2025 году, раньше на 5 лет, чем в целом по стране, заявил... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T17:34
2021-07-01T17:34
волгоградская область
жкх
виталий маркелов
алексей миллер
газпром
волгоградская область
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152151/87/1521518791_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_3f573c3a5c6e2c0a8d7d49c4f7b65a13.jpg
ВОЛГОГРАД, 1 июл – РИА Новости. Газификация населенных пунктов Волгоградской области идет хорошими темпами и будет завершена к 2025 году, раньше на 5 лет, чем в целом по стране, заявил заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов.По информации администрации Волгоградской области, в четверг Маркелов встретился с губернатором региона Андреем Бочаровым и обсудил ход программы газификации области, в том числе отдаленных сел."В соответствии с поручением президента, мы должны выполнить задачу по газификации страны к 2030 году. Волгоградская область её выполняет досрочно: к 2025 году", - цитирует обладминистрация слова Маркелова.По данным администрации, с 2014 года в регионе построены 259 межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов и 179 котельных, уровень газификации составляет 88%. В 2020 году Бочаров и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали новую программу развития газоснабжения и газификации Волгоградской области на пять лет с общим объемом инвестиций в 5,4 миллиарда рублей. В рамках программы, отмечает обладминистрация, появятся еще 104 газопровода в селах, 242 котельные, в результате уровень газификации составит более 90%.Бочаров поднял вопрос о том, чтобы газ был доступным для сел, которые находятся далеко от газотранспортной системы."Для этой цели можно использовать компримированный либо сжиженный природный газ. Жители должны получать голубое топливо по цене, которая позволит им его приобретать… В рамках наших программ мы должны продумать и принять решение, чтобы предусмотреть во всех уровнях бюджета меры поддержки. Волгоградская область готова стать пилотным регионом для реализации такого проекта в рамках взаимодействия с "Газпромом" и частными компаниями", - цитируются в сообщении слова губернатора.
https://ria.ru/20210601/volgograd-1735098801.html
https://ria.ru/20201208/sad-1588173127.html
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/152151/87/1521518791_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_baae7132cf1d68e1d72174897467d340.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жкх, виталий маркелов, алексей миллер, газпром, волгоградская область, экономика
Волгоградская область выполнит задачу полной газификации к 2025 году
17:34 01.07.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПредупреждающая табличка рядом с трубой газопровода
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк

Волгоградская область выполнит задачу полной газификации региона к 2025 году

Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 1 июл – РИА Новости. Газификация населенных пунктов Волгоградской области идет хорошими темпами и будет завершена к 2025 году, раньше на 5 лет, чем в целом по стране, заявил заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов.
По информации администрации Волгоградской области, в четверг Маркелов встретился с губернатором региона Андреем Бочаровым и обсудил ход программы газификации области, в том числе отдаленных сел.
Ипотека - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
1 июня, 14:36Волгоградская область
В Волгоградской области многодетные семьи получат деньги на покупку жилья
"В соответствии с поручением президента, мы должны выполнить задачу по газификации страны к 2030 году. Волгоградская область её выполняет досрочно: к 2025 году", - цитирует обладминистрация слова Маркелова.
По данным администрации, с 2014 года в регионе построены 259 межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов и 179 котельных, уровень газификации составляет 88%. В 2020 году Бочаров и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали новую программу развития газоснабжения и газификации Волгоградской области на пять лет с общим объемом инвестиций в 5,4 миллиарда рублей. В рамках программы, отмечает обладминистрация, появятся еще 104 газопровода в селах, 242 котельные, в результате уровень газификации составит более 90%.
Волгоград - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря 2020, 11:48Волгоградская область
Девять детских садов построили в Волгоградской области в 2020 году
Бочаров поднял вопрос о том, чтобы газ был доступным для сел, которые находятся далеко от газотранспортной системы.
"Для этой цели можно использовать компримированный либо сжиженный природный газ. Жители должны получать голубое топливо по цене, которая позволит им его приобретать… В рамках наших программ мы должны продумать и принять решение, чтобы предусмотреть во всех уровнях бюджета меры поддержки. Волгоградская область готова стать пилотным регионом для реализации такого проекта в рамках взаимодействия с "Газпромом" и частными компаниями", - цитируются в сообщении слова губернатора.
 
Волгоградская областьЖКХВиталий МаркеловАлексей МиллерГазпромВолгоградская областьЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:17В Иркутской области арестовали девочку, зарезавшую школьника
08:17Додон: Западу нужно в парламенте Молдавии антироссийское большинство
08:10Москвичам пообещали небольшой дождь и до 23 градусов тепла
08:00Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
07:32"Ъ": в России впервые изъяли единственное жилье у должника
07:10Создатель "Викингов" снимет сериал о блокаде Ленинграда
07:09Касперский не считает США единственной киберсверхдержавой
07:04Экономисты подсчитали, насколько вырастут цены в России в июле
06:59Касперский представит телефон, который невозможно взломать
06:57В МХАТе прокомментировали письмо Дорониной к Путину
06:50Из-под завалов обрушившегося в Вашингтоне здания извлекли рабочего
06:20Десятилетняя девочка умерла от старости
06:18Украинцев предупредили о риске голода из-за открытия рынка земли
06:07Касперский рассказал, почему хакерам удается избежать наказания
06:06Россияне стали чаще помогать деньгами своим взрослым детям
06:03Россияне рассказали, поддерживают ли введение нового локдауна
05:42"Би-2" выпустили анимационное видео на песню "Падал свет"
05:20Юрист назвал нарушения, за которые водителей не станут штрафовать
05:07Эксперты назвали самое популярное у мошенников время для звонков
05:02Касперский рассказал, как устроена киберпреступная экономика
Лента новостейМолния