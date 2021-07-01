https://ria.ru/20210701/frg-1739416761.html

Песков рассказал о младоевропейцах, блокирующих инициативы ФРГ и Франции

Песков рассказал о младоевропейцах, блокирующих инициативы ФРГ и Франции - РИА Новости, 01.07.2021

Песков рассказал о младоевропейцах, блокирующих инициативы ФРГ и Франции

Москва видит желание и намерение Франции и Германии говорить с Россией, несмотря на разногласия, но "младоевропейцы" блокируют их мирные инициативы, заявил... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T14:42

2021-07-01T14:42

2021-07-01T15:12

дмитрий песков

европа

россия

москва

франция

в мире

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 1 июл - РИА Новости. Москва видит желание и намерение Франции и Германии говорить с Россией, несмотря на разногласия, но "младоевропейцы" блокируют их мирные инициативы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Франция и Германия предложили подключить Россию к работе саммита ЕС, но эта инициатива не получила единогласной поддержки."Мы с одной стороны видим желание и намерение той же Франции и Германии говорить с Россией, несмотря на все имеющиеся разногласия. И с другой стороны мы видим абсолютно непримиримую позицию младоевропейцев, которые блокируют мирные инициативы в отношении России этих старых европейцев. Как Европа с этим справится, с этим замкнутым кругом - трудно сказать", - сказал Песков в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20210701/peskov-1739415510.html

европа

россия

москва

франция

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дмитрий песков, европа, россия, москва, франция, в мире