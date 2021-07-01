https://ria.ru/20210701/frg-1739416761.html
Песков рассказал о младоевропейцах, блокирующих инициативы ФРГ и Франции
Песков рассказал о младоевропейцах, блокирующих инициативы ФРГ и Франции - РИА Новости, 01.07.2021
Песков рассказал о младоевропейцах, блокирующих инициативы ФРГ и Франции
Москва видит желание и намерение Франции и Германии говорить с Россией, несмотря на разногласия, но "младоевропейцы" блокируют их мирные инициативы, заявил... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T14:42
2021-07-01T14:42
2021-07-01T15:12
дмитрий песков
европа
россия
москва
франция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733248269_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_9188ec9689978064c1ad10d5a413d434.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 1 июл - РИА Новости. Москва видит желание и намерение Франции и Германии говорить с Россией, несмотря на разногласия, но "младоевропейцы" блокируют их мирные инициативы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Франция и Германия предложили подключить Россию к работе саммита ЕС, но эта инициатива не получила единогласной поддержки."Мы с одной стороны видим желание и намерение той же Франции и Германии говорить с Россией, несмотря на все имеющиеся разногласия. И с другой стороны мы видим абсолютно непримиримую позицию младоевропейцев, которые блокируют мирные инициативы в отношении России этих старых европейцев. Как Европа с этим справится, с этим замкнутым кругом - трудно сказать", - сказал Песков в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20210701/peskov-1739415510.html
европа
россия
москва
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733248269_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_7606917bc38ee611165552a4f4df2347.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, европа, россия, москва, франция, в мире
Песков рассказал о младоевропейцах, блокирующих инициативы ФРГ и Франции
14:42 01.07.2021 (обновлено: 15:12 01.07.2021)
Песков рассказал о младоевропейцах, блокирующих инициативы ФРГ и Франции по диалогу с Россией