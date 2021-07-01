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Песков рассказал о младоевропейцах, блокирующих инициативы ФРГ и Франции
Песков рассказал о младоевропейцах, блокирующих инициативы ФРГ и Франции - РИА Новости, 01.07.2021
Песков рассказал о младоевропейцах, блокирующих инициативы ФРГ и Франции
Москва видит желание и намерение Франции и Германии говорить с Россией, несмотря на разногласия, но "младоевропейцы" блокируют их мирные инициативы, заявил... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T14:42
2021-07-01T15:12
дмитрий песков
европа
россия
москва
франция
в мире
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 1 июл - РИА Новости. Москва видит желание и намерение Франции и Германии говорить с Россией, несмотря на разногласия, но "младоевропейцы" блокируют их мирные инициативы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Франция и Германия предложили подключить Россию к работе саммита ЕС, но эта инициатива не получила единогласной поддержки."Мы с одной стороны видим желание и намерение той же Франции и Германии говорить с Россией, несмотря на все имеющиеся разногласия. И с другой стороны мы видим абсолютно непримиримую позицию младоевропейцев, которые блокируют мирные инициативы в отношении России этих старых европейцев. Как Европа с этим справится, с этим замкнутым кругом - трудно сказать", - сказал Песков в эфире Первого канала.
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дмитрий песков, европа, россия, москва, франция, в мире
Песков рассказал о младоевропейцах, блокирующих инициативы ФРГ и Франции
14:42 01.07.2021 (обновлено: 15:12 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне "Новое Знание" в Москве
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Песков рассказал о младоевропейцах, блокирующих инициативы ФРГ и Франции по диалогу с Россией

Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 1 июл - РИА Новости. Москва видит желание и намерение Франции и Германии говорить с Россией, несмотря на разногласия, но "младоевропейцы" блокируют их мирные инициативы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Франция и Германия предложили подключить Россию к работе саммита ЕС, но эта инициатива не получила единогласной поддержки.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
14:40
Песков назвал отношения с Германией, Францией и Италией позитивными
"Мы с одной стороны видим желание и намерение той же Франции и Германии говорить с Россией, несмотря на все имеющиеся разногласия. И с другой стороны мы видим абсолютно непримиримую позицию младоевропейцев, которые блокируют мирные инициативы в отношении России этих старых европейцев. Как Европа с этим справится, с этим замкнутым кругом - трудно сказать", - сказал Песков в эфире Первого канала.
 
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