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Культура
https://ria.ru/20210701/ermitazh-1739391491.html
"Эрмитаж-Урал" готов к открытию в Екатеринбурге
"Эрмитаж-Урал" готов к открытию в Екатеринбурге - РИА Новости, 01.07.2021
"Эрмитаж-Урал" готов к открытию в Екатеринбурге
Культурно-просветительский центр "Эрмитаж-Урал" откроется для посетителей в Екатеринбурге 3 июля, сообщает Минкультуры России. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T15:30
2021-07-01T15:31
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Культурно-просветительский центр "Эрмитаж-Урал" откроется для посетителей в Екатеринбурге 3 июля, сообщает Минкультуры России."Эрмитаж-Урал" – уникальный проект федерального уровня. Уверен, что открытие центра станет одним из ключевых событий 2021 года в культурной жизни Екатеринбурга и Свердловской области. Уральцы получат филиал Государственного Эрмитажа с современными техническими системами бережного хранения произведений искусства", - приводятся в сообщении слова директора департамента музеев и внешних связей министерства культуры РФ Александра Воронко.По его словам, у этого объекта еще и важная историческая миссия: в 40-е годы прошлого столетия именно в Свердловской картинной галерее хранились коллекции, вывезенные из блокадного Ленинграда, а теперь в "Эрмитаж-Урале" предусмотрена мемориальная комната с обстановкой времен Великой Отечественной войны."Строители практически с нуля возвели здание фондохранилища на улице Вайнера, 16б. Трехэтажное сооружение вместит дополнительные выставочные пространства, реставрационные мастерские и библиотеку. На территории фондохранилища планируется организовать новое общественное пространство для проведения лекций и тематических встреч. Также сделана реставрация объекта культурного наследия на улице Вайнера, 11, которому более 100 лет. Именно здесь разместится основная экспозиция уральского филиала "Эрмитажа", - цитирует Минкультуры первого замглавы Екатеринбурга Игоря Сутягина.Отмечается, что центр "Эрмитаж-Урал" станет первым из "спутников" Эрмитажа с собственным центром хранения и реставрации. Открытие фондохранилища запланировано на лето 2021 года, в 2022 году решено благоустроить прилегающую к нему территорию – здесь появится концептуальное общественное пространство для проведения культурных мероприятий."Открытие центра состоится в очень важную для учреждения дату . Именно в этот дни, только в 1941 году, в столицу Урала пришел первый эшелон с эвакуированными коллекциями Государственного Эрмитажа", - приводятся в сообщении слова директора Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никиты Корытина.Первая выставка "От романтизма к импрессионизму" будет посвящена искусству Франции из собрания Государственного Эрмитажа. Всего будет представлено около 80 произведений среди них работы всемирно известных мастеров – таких, как Камиль Коро, Гюстав Курбе, Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Поль Гоген, Винсент Ван Гог, Поль Сезанн, Огюст Роден и других.
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новости культуры, государственный эрмитаж, выставки, музеи, эдгар дега, огюст роден, свердловская область, екатеринбург
"Эрмитаж-Урал" готов к открытию в Екатеринбурге
15:30 01.07.2021 (обновлено: 15:31 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодготовка к открытию культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал" в Екатеринбурге
Подготовка к открытию культурно-просветительского центра Эрмитаж-Урал в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Культурно-просветительский центр "Эрмитаж-Урал" откроется в Екатеринбурге

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Культурно-просветительский центр "Эрмитаж-Урал" откроется для посетителей в Екатеринбурге 3 июля, сообщает Минкультуры России.
"Эрмитаж-Урал" – уникальный проект федерального уровня. Уверен, что открытие центра станет одним из ключевых событий 2021 года в культурной жизни Екатеринбурга и Свердловской области. Уральцы получат филиал Государственного Эрмитажа с современными техническими системами бережного хранения произведений искусства", - приводятся в сообщении слова директора департамента музеев и внешних связей министерства культуры РФ Александра Воронко.
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодготовка к открытию культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал" в Екатеринбурге
Подготовка к открытию культурно-просветительского центра Эрмитаж-Урал в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Подготовка к открытию культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал" в Екатеринбурге
По его словам, у этого объекта еще и важная историческая миссия: в 40-е годы прошлого столетия именно в Свердловской картинной галерее хранились коллекции, вывезенные из блокадного Ленинграда, а теперь в "Эрмитаж-Урале" предусмотрена мемориальная комната с обстановкой времен Великой Отечественной войны.
"Строители практически с нуля возвели здание фондохранилища на улице Вайнера, 16б. Трехэтажное сооружение вместит дополнительные выставочные пространства, реставрационные мастерские и библиотеку. На территории фондохранилища планируется организовать новое общественное пространство для проведения лекций и тематических встреч. Также сделана реставрация объекта культурного наследия на улице Вайнера, 11, которому более 100 лет. Именно здесь разместится основная экспозиция уральского филиала "Эрмитажа", - цитирует Минкультуры первого замглавы Екатеринбурга Игоря Сутягина.
Отмечается, что центр "Эрмитаж-Урал" станет первым из "спутников" Эрмитажа с собственным центром хранения и реставрации. Открытие фондохранилища запланировано на лето 2021 года, в 2022 году решено благоустроить прилегающую к нему территорию – здесь появится концептуальное общественное пространство для проведения культурных мероприятий.
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДиректор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин в культурно-просветительском центре "Эрмитаж-Урал" в Екатеринбурге
Директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин в культурно-просветительском центре Эрмитаж-Урал в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин в культурно-просветительском центре "Эрмитаж-Урал" в Екатеринбурге
"Открытие центра состоится в очень важную для учреждения дату . Именно в этот дни, только в 1941 году, в столицу Урала пришел первый эшелон с эвакуированными коллекциями Государственного Эрмитажа", - приводятся в сообщении слова директора Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никиты Корытина.
Первая выставка "От романтизма к импрессионизму" будет посвящена искусству Франции из собрания Государственного Эрмитажа. Всего будет представлено около 80 произведений среди них работы всемирно известных мастеров – таких, как Камиль Коро, Гюстав Курбе, Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Поль Гоген, Винсент Ван Гог, Поль Сезанн, Огюст Роден и других.
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