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"Эрмитаж-Урал" готов к открытию в Екатеринбурге

"Эрмитаж-Урал" готов к открытию в Екатеринбурге - РИА Новости, 01.07.2021

"Эрмитаж-Урал" готов к открытию в Екатеринбурге

Культурно-просветительский центр "Эрмитаж-Урал" откроется для посетителей в Екатеринбурге 3 июля, сообщает Минкультуры России. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T15:30

2021-07-01T15:30

2021-07-01T15:31

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Культурно-просветительский центр "Эрмитаж-Урал" откроется для посетителей в Екатеринбурге 3 июля, сообщает Минкультуры России."Эрмитаж-Урал" – уникальный проект федерального уровня. Уверен, что открытие центра станет одним из ключевых событий 2021 года в культурной жизни Екатеринбурга и Свердловской области. Уральцы получат филиал Государственного Эрмитажа с современными техническими системами бережного хранения произведений искусства", - приводятся в сообщении слова директора департамента музеев и внешних связей министерства культуры РФ Александра Воронко.По его словам, у этого объекта еще и важная историческая миссия: в 40-е годы прошлого столетия именно в Свердловской картинной галерее хранились коллекции, вывезенные из блокадного Ленинграда, а теперь в "Эрмитаж-Урале" предусмотрена мемориальная комната с обстановкой времен Великой Отечественной войны."Строители практически с нуля возвели здание фондохранилища на улице Вайнера, 16б. Трехэтажное сооружение вместит дополнительные выставочные пространства, реставрационные мастерские и библиотеку. На территории фондохранилища планируется организовать новое общественное пространство для проведения лекций и тематических встреч. Также сделана реставрация объекта культурного наследия на улице Вайнера, 11, которому более 100 лет. Именно здесь разместится основная экспозиция уральского филиала "Эрмитажа", - цитирует Минкультуры первого замглавы Екатеринбурга Игоря Сутягина.Отмечается, что центр "Эрмитаж-Урал" станет первым из "спутников" Эрмитажа с собственным центром хранения и реставрации. Открытие фондохранилища запланировано на лето 2021 года, в 2022 году решено благоустроить прилегающую к нему территорию – здесь появится концептуальное общественное пространство для проведения культурных мероприятий."Открытие центра состоится в очень важную для учреждения дату . Именно в этот дни, только в 1941 году, в столицу Урала пришел первый эшелон с эвакуированными коллекциями Государственного Эрмитажа", - приводятся в сообщении слова директора Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никиты Корытина.Первая выставка "От романтизма к импрессионизму" будет посвящена искусству Франции из собрания Государственного Эрмитажа. Всего будет представлено около 80 произведений среди них работы всемирно известных мастеров – таких, как Камиль Коро, Гюстав Курбе, Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Поль Гоген, Винсент Ван Гог, Поль Сезанн, Огюст Роден и других.

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новости культуры, государственный эрмитаж, выставки, музеи, эдгар дега, огюст роден, свердловская область, екатеринбург