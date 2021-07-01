https://ria.ru/20210701/ekspeditsiya-1739476631.html

Завершился второй этап проекта "Хозяин Арктики – 2021"

Завершился второй этап проекта "Хозяин Арктики – 2021" - РИА Новости, 01.07.2021

Завершился второй этап проекта "Хозяин Арктики – 2021"

Вторая экспедиционная группа экологического проекта по изучению белого медведя вернулась в Архангельск. На борту научно-экспедиционного судна "Михаил Сомов"... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T19:11

2021-07-01T19:11

2021-07-01T19:11

илья мордвинцев

земля франца-иосифа

архангельск

экология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739476272_0:300:1600:1200_1920x0_80_0_0_e77aa5b4895441690fd4709180717f3e.jpg

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Вторая экспедиционная группа экологического проекта по изучению белого медведя вернулась в Архангельск. На борту научно-экспедиционного судна "Михаил Сомов" ученые – участники проекта "Хозяин Арктики" провели 20 дней, сообщает пресс-центр правительства региона.Участники экспедиции побывали на полярной станции на мысе Святой Нос, исследовали острова архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа.Основная цель экспедиции – получить представление о численности, миграции белых медведей, провести мечение особей. В рамках проекта также провели учет морских млекопитающих и оценили экологическую ситуацию в Арктике в целом.В ближайшее время исследовательское судно вновь отправится в Арктику."Хозяин Арктики" второй год подряд проводится по инициативе Росприроднадзора при поддержке АНО "Центр "Арктические инициативы" силами ученых Института проблем экологии и эволюции имени А.Н.Северцова РАН и сотрудников международного экологического фонда "Чистые моря". Поддержку в организации проекта на территории Архангельской области оказало министерство лесопромышленного комплекса региона.

земля франца-иосифа

архангельск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илья мордвинцев, земля франца-иосифа, архангельск, экология