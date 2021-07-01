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Завершился второй этап проекта "Хозяин Арктики – 2021"
Завершился второй этап проекта "Хозяин Арктики – 2021" - РИА Новости, 01.07.2021
Завершился второй этап проекта "Хозяин Арктики – 2021"
Вторая экспедиционная группа экологического проекта по изучению белого медведя вернулась в Архангельск. На борту научно-экспедиционного судна "Михаил Сомов"... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T19:11
2021-07-01T19:11
2021-07-01T19:11
илья мордвинцев
земля франца-иосифа
архангельск
экология
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Вторая экспедиционная группа экологического проекта по изучению белого медведя вернулась в Архангельск. На борту научно-экспедиционного судна "Михаил Сомов" ученые – участники проекта "Хозяин Арктики" провели 20 дней, сообщает пресс-центр правительства региона.Участники экспедиции побывали на полярной станции на мысе Святой Нос, исследовали острова архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа.Основная цель экспедиции – получить представление о численности, миграции белых медведей, провести мечение особей. В рамках проекта также провели учет морских млекопитающих и оценили экологическую ситуацию в Арктике в целом.В ближайшее время исследовательское судно вновь отправится в Арктику."Хозяин Арктики" второй год подряд проводится по инициативе Росприроднадзора при поддержке АНО "Центр "Арктические инициативы" силами ученых Института проблем экологии и эволюции имени А.Н.Северцова РАН и сотрудников международного экологического фонда "Чистые моря". Поддержку в организации проекта на территории Архангельской области оказало министерство лесопромышленного комплекса региона.
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РИА Новости
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РИА Новости
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илья мордвинцев, земля франца-иосифа, архангельск, экология
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Вторая экспедиционная группа экологического проекта по изучению белого медведя вернулась в Архангельск. На борту научно-экспедиционного судна "Михаил Сомов" ученые – участники проекта "Хозяин Арктики" провели 20 дней, сообщает пресс-центр правительства региона.
Участники экспедиции побывали на полярной станции на мысе Святой Нос, исследовали острова архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа.
Основная цель экспедиции – получить представление о численности, миграции белых медведей, провести мечение особей. В рамках проекта также провели учет морских млекопитающих и оценили экологическую ситуацию в Арктике в целом.
"Мы впервые находились в экспедиции на судне, которое позволяет работать с вертолета. Благодаря этому была возможность подходить к объектам исследования быстрее и ближе. Каждый из шести вылетов оказался результативным – животные были обнаружены и обследованы. На двух самок надели спутниковые ошейники, у самцов взяли биологические пробы", – рассказал научный руководитель второго этапа экспедиции, старший научный сотрудника Института проблем экологии и эволюции имени А.Н.Северцова РАН Илья Мордвинцев.
В ближайшее время исследовательское судно вновь отправится в Арктику.
"Хозяин Арктики" второй год подряд проводится по инициативе Росприроднадзора при поддержке АНО "Центр "Арктические инициативы" силами ученых Института проблем экологии и эволюции имени А.Н.Северцова РАН и сотрудников международного экологического фонда "Чистые моря". Поддержку в организации проекта на территории Архангельской области оказало министерство лесопромышленного комплекса региона.