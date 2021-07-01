Автоэксперт научил, как экономить топливо в дальних поездках
01:16 01.07.2021 (обновлено: 05:25 01.07.2021)
Автоэксперт посоветовал выбирать правильную скорость для экономии топлива в дальних поездках
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Путешествовать автомобилем, особенно если использовать платные дороги, недешево, но тяга к олдскульному преодолению пространства иногда побеждает. В этом случае есть способы сэкономить на топливе, рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.
Например, следует избегать резких ускорений и торможений. А для этого необходимо прогнозировать развитие дорожной ситуации. На спуске можно плавно ускоряться для того, чтобы автомобиль с меньшими потерями преодолевал последующий подъем.
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По словам эксперта, скорость на уровне 90-100 километров в час является золотой серединой для оптимального расхода топлива на километр пути. Если ехать быстрее, расход бензина растет. Можно также выключить кондиционер и музыку – так тоже экономится топливо.
"И наконец, желательно заправляться качественным топливом. Как правило, его расход несколько меньше, чем у горючей жидкости неизвестного происхождения. И будет неплохо перед дальней поездкой заменить хотя бы воздушный фильтр. Это хоть и незначительно, но облегчит жизнь мотору, снизив потери на впуске, а значит, позитивно скажется на расходе топлива", - подчеркнул Васильев.