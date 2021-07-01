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Автоэксперт научил, как экономить топливо в дальних поездках
Автоэксперт научил, как экономить топливо в дальних поездках - РИА Новости, 01.07.2021
Автоэксперт научил, как экономить топливо в дальних поездках
Путешествовать автомобилем, особенно если использовать платные дороги, недешево, но тяга к олдскульному преодолению пространства иногда побеждает. В этом случае РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T01:16
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егор васильев
авто
топливо
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Путешествовать автомобилем, особенно если использовать платные дороги, недешево, но тяга к олдскульному преодолению пространства иногда побеждает. В этом случае есть способы сэкономить на топливе, рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.Например, следует избегать резких ускорений и торможений. А для этого необходимо прогнозировать развитие дорожной ситуации. На спуске можно плавно ускоряться для того, чтобы автомобиль с меньшими потерями преодолевал последующий подъем. По словам эксперта, скорость на уровне 90-100 километров в час является золотой серединой для оптимального расхода топлива на километр пути. Если ехать быстрее, расход бензина растет. Можно также выключить кондиционер и музыку – так тоже экономится топливо.
https://ria.ru/20201024/ekonomiya-1581295151.html
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егор васильев, авто, топливо
Автоэксперт научил, как экономить топливо в дальних поездках
01:16 01.07.2021 (обновлено: 05:25 01.07.2021)
 
© Fotolia / vladuznАвтомобильная дорога
Автомобильная дорога - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Fotolia / vladuzn

Автоэксперт посоветовал выбирать правильную скорость для экономии топлива в дальних поездках

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Путешествовать автомобилем, особенно если использовать платные дороги, недешево, но тяга к олдскульному преодолению пространства иногда побеждает. В этом случае есть способы сэкономить на топливе, рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.
Например, следует избегать резких ускорений и торможений. А для этого необходимо прогнозировать развитие дорожной ситуации. На спуске можно плавно ускоряться для того, чтобы автомобиль с меньшими потерями преодолевал последующий подъем.
Сотрудник заправляет автомобиль на одной из автозаправочных станций Газпромнефть в Москве - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
24 октября 2020, 04:11
Названы "вредные" советы по экономии топлива
По словам эксперта, скорость на уровне 90-100 километров в час является золотой серединой для оптимального расхода топлива на километр пути. Если ехать быстрее, расход бензина растет. Можно также выключить кондиционер и музыку – так тоже экономится топливо.
"И наконец, желательно заправляться качественным топливом. Как правило, его расход несколько меньше, чем у горючей жидкости неизвестного происхождения. И будет неплохо перед дальней поездкой заменить хотя бы воздушный фильтр. Это хоть и незначительно, но облегчит жизнь мотору, снизив потери на впуске, а значит, позитивно скажется на расходе топлива", - подчеркнул Васильев.
 
Егор ВасильевАвтоТопливо
 
 
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