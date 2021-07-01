https://ria.ru/20210701/ekonomiya-1739333659.html

Автоэксперт научил, как экономить топливо в дальних поездках

Автоэксперт научил, как экономить топливо в дальних поездках - РИА Новости, 01.07.2021

Автоэксперт научил, как экономить топливо в дальних поездках

Путешествовать автомобилем, особенно если использовать платные дороги, недешево, но тяга к олдскульному преодолению пространства иногда побеждает. В этом случае РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T01:16

2021-07-01T01:16

2021-07-01T05:25

егор васильев

авто

топливо

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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Путешествовать автомобилем, особенно если использовать платные дороги, недешево, но тяга к олдскульному преодолению пространства иногда побеждает. В этом случае есть способы сэкономить на топливе, рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.Например, следует избегать резких ускорений и торможений. А для этого необходимо прогнозировать развитие дорожной ситуации. На спуске можно плавно ускоряться для того, чтобы автомобиль с меньшими потерями преодолевал последующий подъем. По словам эксперта, скорость на уровне 90-100 километров в час является золотой серединой для оптимального расхода топлива на километр пути. Если ехать быстрее, расход бензина растет. Можно также выключить кондиционер и музыку – так тоже экономится топливо.

https://ria.ru/20201024/ekonomiya-1581295151.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

егор васильев, авто, топливо