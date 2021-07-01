Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210701/deti-1739438296.html
Эксперт рассказал о детях с гиперплазией коры надпочечников из России
Эксперт рассказал о детях с гиперплазией коры надпочечников из России - РИА Новости, 01.07.2021
Эксперт рассказал о детях с гиперплазией коры надпочечников из России
Около 3-4 тысяч детей с врожденной гиперплазией коры надпочечников живут в России, это известно, в том числе, благодаря внедрению в практику неонатального... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T16:18
2021-07-01T16:29
россия
мария воронцова
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580166332_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_17e487e31cdfb678934bad0533163708.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Около 3-4 тысяч детей с врожденной гиперплазией коры надпочечников живут в России, это известно, в том числе, благодаря внедрению в практику неонатального скрининга, рассказала ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава РФ Мария Воронцова."Заболевание врожденная дисфункция коры надпочечников... это заболевание наследственное... Где-то в 75% случаев речь идет о классической более тяжелой форме, потенциально летально заболевание в 75% случаев", - сказала Воронцова, выступая с докладом на IX съезде Российского общества медицинских генетиков.Она отметила, что пациенты с этим заболеванием нуждаются в терапии с первых дней и недель жизни, поэтому важно, что оно включено в пять базовых заболеваний неонатального скрининга."Благодаря этому, в том числе, мы знаем, что в России живут около 3-4 тысяч детей с данным заболеванием. В принципе, на сегодняшний день эти дети вполне достойно лечатся таблетированными препаратами, однако мы считаем, что качество их жизни не оптимально", - сказала эксперт.Она также рассказала об изучении вопроса об улучшении качества жизни таких детей методом генетического редактирования. Исследователи поставили для себя цель попробовать отредактировать "поломанный" ген на биологической модели — мышах.
https://ria.ru/20210628/lekarstvo-1738965227.html
https://ria.ru/20210701/koronavirus-1739393409.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580166332_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9622d7bc295892d098df2883f4afd029.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мария воронцова, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
Эксперт рассказал о детях с гиперплазией коры надпочечников из России
16:18 01.07.2021 (обновлено: 16:29 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловВедущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова во время всероссийской мультимедийной конференции "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
Ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова во время всероссийской мультимедийной конференции Биоэтика и генетика: вызовы XXI века в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов

В России живут около трех-четырех тысяч детей с гиперплазией коры надпочечников

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Около 3-4 тысяч детей с врожденной гиперплазией коры надпочечников живут в России, это известно, в том числе, благодаря внедрению в практику неонатального скрининга, рассказала ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава РФ Мария Воронцова.
"Заболевание врожденная дисфункция коры надпочечников... это заболевание наследственное... Где-то в 75% случаев речь идет о классической более тяжелой форме, потенциально летально заболевание в 75% случаев", - сказала Воронцова, выступая с докладом на IX съезде Российского общества медицинских генетиков.
Игрушка в палате детской больницы - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
28 июня, 20:21
"Круг добра" начал принимать заявки на лекарство для детей с СМА
Она отметила, что пациенты с этим заболеванием нуждаются в терапии с первых дней и недель жизни, поэтому важно, что оно включено в пять базовых заболеваний неонатального скрининга.
"Благодаря этому, в том числе, мы знаем, что в России живут около 3-4 тысяч детей с данным заболеванием. В принципе, на сегодняшний день эти дети вполне достойно лечатся таблетированными препаратами, однако мы считаем, что качество их жизни не оптимально", - сказала эксперт.
Она также рассказала об изучении вопроса об улучшении качества жизни таких детей методом генетического редактирования. Исследователи поставили для себя цель попробовать отредактировать "поломанный" ген на биологической модели — мышах.
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
13:11Распространение коронавируса
В Ивановской области выявили тяжелые случаи заболевания COVID-19 у детей
 
РоссияМария ВоронцоваМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:23На Чукотке выпал снег
16:20Чернышенко отметил важность субсидий на российское ПО для малого бизнеса
16:20"Лжец": в Сети раскритиковали заявление Кулебы об украинцах и русских
16:18Эксперт рассказал о детях с гиперплазией коры надпочечников из России
16:17Врач опровергла сообщения о росте числа людей с генетическими болезнями
16:17Нацагентство потребовало уволить главу "Нафтогаза Украины"
16:11В ДНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле
16:11Социологи рассказали, как россияне отнеслись к прямой линии с Путиным
16:09Эксперт объяснил, почему лекарство от СМА стоит так дорого
16:08Иммунитет к COVID-19 вряд ли кодируется одним геном, заявил эксперт
16:06Тимошенко предрекла Украине потерю большей части территорий
16:06Захарова назвала "швейковщиной" претензии Чехии из-за взрывов во Врбетице
16:00В Австрии рассказали, кому из въезжающих в страну россиян грозит карантин
15:57Адвокат Сафронова заявил, что очные ставки с чиновниками не проводились
15:53МИД назвал неприемлемыми требования Праги о выплате компенсации
15:52Ракета "Союз" стартовала с космодрома Восточный
15:51В Кузбассе заявили, что в мэрии не угрожали пожаловавшейся Путину женщине
15:50Посла Чехии вызвали в МИД после новых заявлений о взрывах во Врбетице
15:47В Москву вернется 30-градусная жара
15:47В якутском ресторане вместо воды ребенку налили антисептик
Лента новостейМолния