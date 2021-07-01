https://ria.ru/20210701/deti-1739438296.html

Эксперт рассказал о детях с гиперплазией коры надпочечников из России

Эксперт рассказал о детях с гиперплазией коры надпочечников из России - РИА Новости, 01.07.2021

Эксперт рассказал о детях с гиперплазией коры надпочечников из России

Около 3-4 тысяч детей с врожденной гиперплазией коры надпочечников живут в России, это известно, в том числе, благодаря внедрению в практику неонатального... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T16:18

2021-07-01T16:18

2021-07-01T16:29

россия

мария воронцова

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Около 3-4 тысяч детей с врожденной гиперплазией коры надпочечников живут в России, это известно, в том числе, благодаря внедрению в практику неонатального скрининга, рассказала ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава РФ Мария Воронцова."Заболевание врожденная дисфункция коры надпочечников... это заболевание наследственное... Где-то в 75% случаев речь идет о классической более тяжелой форме, потенциально летально заболевание в 75% случаев", - сказала Воронцова, выступая с докладом на IX съезде Российского общества медицинских генетиков.Она отметила, что пациенты с этим заболеванием нуждаются в терапии с первых дней и недель жизни, поэтому важно, что оно включено в пять базовых заболеваний неонатального скрининга."Благодаря этому, в том числе, мы знаем, что в России живут около 3-4 тысяч детей с данным заболеванием. В принципе, на сегодняшний день эти дети вполне достойно лечатся таблетированными препаратами, однако мы считаем, что качество их жизни не оптимально", - сказала эксперт.Она также рассказала об изучении вопроса об улучшении качества жизни таких детей методом генетического редактирования. Исследователи поставили для себя цель попробовать отредактировать "поломанный" ген на биологической модели — мышах.

https://ria.ru/20210628/lekarstvo-1738965227.html

https://ria.ru/20210701/koronavirus-1739393409.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария воронцова, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество