https://ria.ru/20210701/deti-1739438296.html
Эксперт рассказал о детях с гиперплазией коры надпочечников из России
Эксперт рассказал о детях с гиперплазией коры надпочечников из России - РИА Новости, 01.07.2021
Эксперт рассказал о детях с гиперплазией коры надпочечников из России
Около 3-4 тысяч детей с врожденной гиперплазией коры надпочечников живут в России, это известно, в том числе, благодаря внедрению в практику неонатального... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T16:18
2021-07-01T16:18
2021-07-01T16:29
россия
мария воронцова
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Около 3-4 тысяч детей с врожденной гиперплазией коры надпочечников живут в России, это известно, в том числе, благодаря внедрению в практику неонатального скрининга, рассказала ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава РФ Мария Воронцова."Заболевание врожденная дисфункция коры надпочечников... это заболевание наследственное... Где-то в 75% случаев речь идет о классической более тяжелой форме, потенциально летально заболевание в 75% случаев", - сказала Воронцова, выступая с докладом на IX съезде Российского общества медицинских генетиков.Она отметила, что пациенты с этим заболеванием нуждаются в терапии с первых дней и недель жизни, поэтому важно, что оно включено в пять базовых заболеваний неонатального скрининга."Благодаря этому, в том числе, мы знаем, что в России живут около 3-4 тысяч детей с данным заболеванием. В принципе, на сегодняшний день эти дети вполне достойно лечатся таблетированными препаратами, однако мы считаем, что качество их жизни не оптимально", - сказала эксперт.Она также рассказала об изучении вопроса об улучшении качества жизни таких детей методом генетического редактирования. Исследователи поставили для себя цель попробовать отредактировать "поломанный" ген на биологической модели — мышах.
https://ria.ru/20210628/lekarstvo-1738965227.html
https://ria.ru/20210701/koronavirus-1739393409.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, мария воронцова, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
Эксперт рассказал о детях с гиперплазией коры надпочечников из России
16:18 01.07.2021 (обновлено: 16:29 01.07.2021)
В России живут около трех-четырех тысяч детей с гиперплазией коры надпочечников
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости.
Около 3-4 тысяч детей с врожденной гиперплазией коры надпочечников живут в России
, это известно, в том числе, благодаря внедрению в практику неонатального скрининга, рассказала ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава РФ Мария Воронцова
.
"Заболевание врожденная дисфункция коры надпочечников... это заболевание наследственное... Где-то в 75% случаев речь идет о классической более тяжелой форме, потенциально летально заболевание в 75% случаев", - сказала Воронцова, выступая с докладом на IX съезде Российского общества медицинских генетиков.
Она отметила, что пациенты с этим заболеванием нуждаются в терапии с первых дней и недель жизни, поэтому важно, что оно включено в пять базовых заболеваний неонатального скрининга.
"Благодаря этому, в том числе, мы знаем, что в России живут около 3-4 тысяч детей с данным заболеванием. В принципе, на сегодняшний день эти дети вполне достойно лечатся таблетированными препаратами, однако мы считаем, что качество их жизни не оптимально", - сказала эксперт.
Она также рассказала об изучении вопроса об улучшении качества жизни таких детей методом генетического редактирования. Исследователи поставили для себя цель попробовать отредактировать "поломанный" ген на биологической модели — мышах.