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От кинотеатра "Марс" до парка "Яуза": благоустройство московских районов
От кинотеатра "Марс" до парка "Яуза": благоустройство московских районов - РИА Новости, 01.07.2021
От кинотеатра "Марс" до парка "Яуза": благоустройство московских районов
В столице полным ходом идет благоустройство парковых зон, улиц и площадей. В планах обновить тротуары, разбить цветники, высадить деревья и кустарники, оборудовать зоны отдыха. На острове Балчуг уберут в подземные коллекторы, отделят тротуары от проезжей части зелеными насаждениями.
2021-07-01T11:24
2021-07-01T11:24
2021-07-01T11:24
благоустройство
москва
видео
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Реконструируют кинотеатр "Марс" и прилегающую к нему зону отдыха. Обустроят парк "Яуза" в пойме реки Чермянка. Приведут в порядок тропинки и велосипедные дорожки, разместят кафе, а подходы к воде обустроят деревянными настилами и лежаками.
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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От кинотеатра "Марс" до парка "Яуза": благоустройство московских районов
В столице полным ходом идет благоустройство парковых зон, улиц и площадей. В планах обновить тротуары, разбить цветники, высадить деревья и кустарники, оборудовать зоны отдыха. На острове Балчуг уберут в подземные коллекторы, отделят тротуары от проезжей части зелеными насаждениями. Реконструируют кинотеатр "Марс" и прилегающую к нему зону отдыха. Обустроят парк "Яуза" в пойме реки Чермянка. Приведут в порядок тропинки и велосипедные дорожки, разместят кафе, а подходы к воде обустроят деревянными настилами и лежаками.
2021-07-01T11:24
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PT1M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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видео, благоустройство, москва, видео
От кинотеатра "Марс" до парка "Яуза": благоустройство московских районов
В столице полным ходом идет благоустройство парковых зон, улиц и площадей. В планах обновить тротуары, разбить цветники, высадить деревья и кустарники, оборудовать зоны отдыха. На острове Балчуг уберут в подземные коллекторы, отделят тротуары от проезжей части зелеными насаждениями.
2021-07-01T11:24
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PT1M39S
От кинотеатра "Марс" до парка "Яуза": благоустройство московских районов
В столице полным ходом идет благоустройство парковых зон, улиц и площадей. В планах обновить тротуары, разбить цветники, высадить деревья и кустарники, оборудовать зоны отдыха. На острове Балчуг уберут в подземные коллекторы, отделят тротуары от проезжей части зелеными насаждениями.