https://ria.ru/20210701/blagoustroystvo-1739369246.html

От кинотеатра "Марс" до парка "Яуза": благоустройство московских районов

От кинотеатра "Марс" до парка "Яуза": благоустройство московских районов - РИА Новости, 01.07.2021

От кинотеатра "Марс" до парка "Яуза": благоустройство московских районов

В столице полным ходом идет благоустройство парковых зон, улиц и площадей. В планах обновить тротуары, разбить цветники, высадить деревья и кустарники, оборудовать зоны отдыха. На острове Балчуг уберут в подземные коллекторы, отделят тротуары от проезжей части зелеными насаждениями.

2021-07-01T11:24

2021-07-01T11:24

2021-07-01T11:24

благоустройство

москва

видео

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Реконструируют кинотеатр "Марс" и прилегающую к нему зону отдыха. Обустроят парк "Яуза" в пойме реки Чермянка. Приведут в порядок тропинки и велосипедные дорожки, разместят кафе, а подходы к воде обустроят деревянными настилами и лежаками.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

От кинотеатра "Марс" до парка "Яуза": благоустройство московских районов В столице полным ходом идет благоустройство парковых зон, улиц и площадей. В планах обновить тротуары, разбить цветники, высадить деревья и кустарники, оборудовать зоны отдыха. На острове Балчуг уберут в подземные коллекторы, отделят тротуары от проезжей части зелеными насаждениями. Реконструируют кинотеатр "Марс" и прилегающую к нему зону отдыха. Обустроят парк "Яуза" в пойме реки Чермянка. Приведут в порядок тропинки и велосипедные дорожки, разместят кафе, а подходы к воде обустроят деревянными настилами и лежаками. 2021-07-01T11:24 true PT1M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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