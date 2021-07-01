https://ria.ru/20210701/belorussiya-1739386337.html
Путин назвал Белоруссию ближайшим союзником
Путин назвал Белоруссию ближайшим союзником - РИА Новости, 01.07.2021
Путин назвал Белоруссию ближайшим союзником
Белоруссия не просто добрый сосед для России, но и ближайший союзник, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Форуме регионов двух стран. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T12:42
2021-07-01T12:42
2021-07-01T12:46
россия
владимир путин
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739247585_0:0:3205:1803_1920x0_80_0_0_846d794d9f43660c4ddbb9e387cfc55c.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Белоруссия не просто добрый сосед для России, но и ближайший союзник, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Форуме регионов двух стран."Белоруссия для нас не просто добрый сосед, а прежде всего ближайший союзник", - сказал Путин, добавив, что отношения Москвы и Минска строятся на принципах взаимного уважения.
https://ria.ru/20210630/integratsiya-1739186130.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739247585_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_4fe0cde65c49536e9108174cf2b50a1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, белоруссия, в мире
Путин назвал Белоруссию ближайшим союзником
12:42 01.07.2021 (обновлено: 12:46 01.07.2021)
Путин назвал Белоруссию не просто добрым соседом, но и ближайшим союзником