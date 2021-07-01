https://ria.ru/20210701/belorussiya-1739386337.html

Путин назвал Белоруссию ближайшим союзником

Путин назвал Белоруссию ближайшим союзником - РИА Новости, 01.07.2021

Путин назвал Белоруссию ближайшим союзником

Белоруссия не просто добрый сосед для России, но и ближайший союзник, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Форуме регионов двух стран. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T12:42

2021-07-01T12:42

2021-07-01T12:46

россия

владимир путин

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Белоруссия не просто добрый сосед для России, но и ближайший союзник, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Форуме регионов двух стран."Белоруссия для нас не просто добрый сосед, а прежде всего ближайший союзник", - сказал Путин, добавив, что отношения Москвы и Минска строятся на принципах взаимного уважения.

https://ria.ru/20210630/integratsiya-1739186130.html

россия

белоруссия

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2021

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россия, владимир путин, белоруссия, в мире