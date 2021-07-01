https://ria.ru/20210701/bekasov-1739402124.html

Евгений Бекасов: фокус вещания "России 24" будет направлен внутрь страны

Евгений Бекасов: фокус вещания "России 24" будет направлен внутрь страны - РИА Новости, 01.07.2021

Евгений Бекасов: фокус вещания "России 24" будет направлен внутрь страны

Главный информационный телеканал страны "Россия 24" сегодня отмечает свой пятнадцатилетний юбилей. О работе с Европой и Америкой в условиях политических... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T14:00

2021-07-01T14:00

2021-07-01T14:01

россия

евгений бекасов

россия-24 (телеканал)

интервью

технологии

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Главный информационный телеканал страны "Россия 24" сегодня отмечает свой пятнадцатилетний юбилей. О работе с Европой и Америкой в условиях политических разногласий, внимании со стороны украинской аудитории, безопасности журналистов на несогласованных акциях и технологическом обновлении аппаратно-студийного комплекса РИА Новости рассказал главный редактор вещателя Евгений Бекасов. Беседу вела Евгения Стогова.– Прежде всего, поздравляю вас с пятнадцатилетием телеканала! Какого рубежа, показательного уровня вам удалось добиться за эти годы?– Нас смотрят во всех уголках и во всех кабинетах страны. Нас поздравляют самые широкие слои общества: от президента до простого зрителя. Это, конечно, ни с чем не спутать, потому что информационный канал, как вы понимаете, обычно ориентируется на узкий сегмент. В этом случае "Россия 24" объединила в себе и мужскую аудиторию, и женскую, и состоятельную, и менее богатых граждан. В этой универсальности, наверное, и состоит успех.– Каково сейчас положение телеканала, рейтинги, влияние?– Я не буду приводить аудиторных цифр, это не так важно. Скажу только, что они выросли в полтора раза благодаря тому, что новости стали пользоваться особым вниманием зрителей в последние лет шесть. Самое главное – ядро зрительской аудитории сформировано, и оно очень универсально как в гендерных характеристиках, так и в понятиях социального достатка.– Многие сторонние эксперты утверждают, что от телевизора отворачиваются в пользу интернета. За счет чего же вам удается не то что удерживать, но еще и наращивать аудиторию?– Главное – это оперативность, а она сопоставима с интернетом. Мы получаем прямые сигналы из всех точек Российской Федерации и, собственно, со всех главных мировых событий. Прямые сигналы. Происходящее мы отражаем в прямом эфире. Второй элемент – это уникальность контента, его эксклюзивность. "Россия 24" предлагает доступ ко всем событиям, связанным с президентом РФ, с правительством, Государственной Думой и Советом Федерации. Эксклюзивные включения по самым животрепещущим темам губернаторов и руководителей органов муниципальной власти также представлены на "России 24". В этом уникальность сформированного рыночного предложения. Пока ни одно интернет-средство массовой информации не может этим похвастаться.– Кто ваши основные конкуренты?– Мы сейчас существуем в некотором монопольном положении. Существовала конкуренция года четыре назад. К сожалению, наверное, сложно играть в 24-часовые новостные каналы частникам. Пробовали запускать информационные каналы и "Комсомольская правда", и даже "Коммерсант", пробовал запускать и очень уважаемый мной до сих пор канал "Life". Но это оказывается очень дорогой историей, которую невозможно организовать с нуля. А у нас в лице ВГТРК и в лице Олега Борисовича Добродеева (генеральный директор ВГТРК – ред.) есть гигантская материально-техническая база, финансово-юридическая поддержка огромного холдинга. Мы можем позволить себе опираться на передающий комплекс, на корреспондентскую сеть, на базу юристов и бухгалтеров. Это приводит к тому, что мы пока предлагаем уникальное не только в контентном, но и в организационном плане предложение. При этом мы очень компактный канал, который стоит небольших денег в сравнении с тем, что создается на пространстве СНГ. Канал "Россия 24" делается в буквальном смысле на площади в один этаж здания. Наши коллеги в Белоруссии, Казахстане, Азербайджане – это довольно крупные холдинги со своими большими помещениями. У нас же всего две студии в распоряжении, и с ними мы уже 15 лет формируем вещание на всю страну.– Чей как раз зарубежный опыт новостного телевещания кажется вам наиболее интересным, показательным? Может быть, подсматриваете идеи у кого-то?– Безусловно, нельзя существовать в вакууме. Коммуникация была гораздо более плодотворной до 2014 года, пока сохранялся взаимный обмен повестками, общением с такими каналами, как Euronews, с каналами, подобными CNN International, Sky News очень плодотворно мы соотносились. И в какой-то степени с NBC и Bloomberg – это, прежде всего, бизнес-направление нашего канала, для которого мы можем черпать какое-то вдохновение, идеи и способы решения тех или иных проблем. Никакие геополитические отношения не помешали нам смотреть друг на друга. Тот же CNN, тот же Euronews часто используют наши репортажи для иллюстрирования своих включений. Мы в большей степени нацелены на то, чтобы наблюдать за технологическим развитием этих компаний. Конкуренция сейчас немного снизилась, это приводит к некой регионализации информационного вещания по всему миру. CNN и Sky News определяет евроатлантический ареал, мы имеем прекрасный пример CCTV, который работает на китайскую аудиторию, в арабском мире – тот же RT. "Россия 24" работает на русскоязычную часть сообщества СНГ.– Несмотря на такую регионализацию, планируете ли расширять вещание на зарубежную аудиторию?– Мы вещаем через кабельные сети не только в России, но и в Европе, и даже в Америке. Но есть существенные ограничения, связанные с политическим фактором. Прежде всего, нас ограничивают по вещанию в Молдавии, на Украине и в странах Прибалтики. Соответственно, мы решаем эту проблему с помощью интернета. Сейчас доступ к аудитории должен быть организован не с помощью канала доставки – спутникового телевидения или кабельного, а с помощью интернет-платформ. Я считаю, что мы должны сосредоточиться на распространении и доступе к любой – англоязычной, немецкоязычной или арабской аудитории через такую платформу, но с переводом продукции для данной аудитории.– К разговору об Украине... На днях президент Владимир Зеленский продлил санкции против ряда российских вещателей, в том числе и вашего канала. Видите ли вы перспективы решения этой ситуации?– Украина не входит в список недружественных нам государств. Решение Зеленского – это решение политической элиты Украины. По интернету мы видим, что Украина идет на втором месте после России в рейтинге топ-просмотров наших программ. Так что народ и власть там несколько разделены в своих предпочтениях. Зеленский предпочитает смотреть англоязычную прессу, а его электорат – русскоязычную. Я напомню, что когда санкции ввели в первый раз, был отмечен большой прирост покупок спутниковых тарелок, с помощью которых смотреть любые каналы можно совершенно свободно.– Прибалтика, кстати, которую вы тоже упомянули, проявляет недружеское отношение к русскоязычным СМИ в целом, в том числе и к МИА "Россия сегодня", к нашему Sputnik. Как вы выстраиваете диалог с местными властями? Есть ли вообще в нем смысл?– Русскоязычные спикеры, русскоязычные эксперты и русскоязычные темы Литвы, Латвии и Эстонии неизменно присутствуют на "России 24". Причем это связано не только с расцветом неофашистской идеологии. Конечно, там есть и позитивные истории, такие, как Раймонд Паулс (латвийский композитор – ред.), Донатас Банионис (литовский актер – ред.), в Эстонии мы можем снять репортаж о маяке на окраине острова Хийумаа (старейший маяк Прибалтики – ред.). Соответственно, все это подтверждает, что какое-то взаимодействие, какое-то информационное проникновение ведется.– Какие темы сейчас в основном фокусе внимания канала?– С 2019 года, а уж с 2020 и подавно мы находимся с вами в стадии пандемии. И пандемия, конечно, переменила не только содержательный, но и формальный облик канала. Мы в прошлом году уходили на удаленку и вещали вообще без студии и без присутствия корреспондентов на точках событий. Все, от ведущего до продюсера, работали из дома с телефоном. Тем не менее, мы прекрасно отработали голосование по поправкам в Конституцию. Несмотря ни на какие преграды, мы освещаем украинские темы через Донбасс и ЛНР. Не забываем про наши сирийские базы, с которыми с 2015 года очень активно взаимодействуем. Само собой, в фокусе внимания, мне кажется, должна быть внутренняя повестка. Мы очень много уделяли внимания внешним событиям на контуре 2014-2020 годов. В последнее же время нас больше интересуют внутренние дела, экономические реформы, крайне важные для населения. Это сразу чувствуется: как только меняется настроение в обществе, те или иные информационные сюжеты сразу же проваливаются по рейтингам. В данном случае, европейские или американские новости смотрятся сейчас гораздо слабее, чем выпуски о проблемах коммунального хозяйства, дорожного строительства или о неурядицах, связанных с медициной. Фокус в ближайшее время будет направлен внутрь нашей страны.– Есть ли проекты в работе канала, которые по тем или иным причинам не получается реализовать?– У нас пока застопорилось два направления. Прежде всего, это работа с СНГ. Сейчас тридцатилетие развала Советского Союза, мы хотели запускать какие-то специальные проекты к этому. Но в условиях пандемии реализовать часть документального кино, дискуссионных форматов не представляется возможным. Из-за пандемии и из-за политических разногласий. Кроме того, сложновато становится работать с Европой и Америкой. Опять же, тут политические разногласия нам не сильно мешают, больше пандемия. Доступ политических и экономических спикеров к нам снизился. Если наши министры, главы компаний беседуют с западными телеканалами, газетами, сайтами, то обратного мы не получаем.– Поддерживаете ли вы новые принятые правила работы журналистов при освещении несогласованных массовых акций, в частности, отличительные знаки, единый образец пресс-карт? Скажется ли это на работе ваших корреспондентов?– Такие акции – это зона особого риска в последнее время. В связи с этим безопасность журналистов должна быть обеспечена на гораздо более высоком уровне. Соответственно, выдача пресс-карт, возможно, редакционных заданий и специальных жилетов необходима. Если мы едем в горячую точку, мы обязаны специальным образом застраховать журналиста и выдать ему бронежилет с каской. Чем, условно говоря, митинг сейчас может отличаться от такого специального выезда, особенно если этот митинг несогласованный? А освещать и следить за этим нужно. Поэтому я нахожу разумным обеспечивать безопасность своих сотрудников с помощью этих мер.– И в завершение: какие нововведения планируете внедрять на канале? Новые логотипы, новые ведущие, новый формат студий, может быть, или вовсе ребрендинг?– Про новых ведущих говорить все-таки рано. Пока пандемия, мы скованны в кадровых революциях и преобразованиях. С точки зрения логотипа – он должен остаться неизменным. Мы и так на своем пути два раза меняли название. В связи с этим, я думаю, что нам сейчас главное – сосредоточиться на технологическом обновлении канала, его аппаратно-студийного комплекса, вещательного комплекса и, конечно, информационного-графического наполнения экрана. В ближайшем сезоне мы эти преобразования начнем проводить.

https://ria.ru/20210701/novosti-1739390071.html

https://ria.ru/20210701/reyting-1739399180.html

https://ria.ru/20210701/ukraina-1739401176.html

https://ria.ru/20210701/pressa-1739396710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евгений бекасов, россия-24 (телеканал), интервью, технологии