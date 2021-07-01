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Шоубиз
https://ria.ru/20210701/baranovskaya-1739377122.html
"Он говорил об аборте": Экс-жена Аршавина о его расставании с Барановской
"Он говорил об аборте": Экс-жена Аршавина о его расставании с Барановской - РИА Новости, 01.07.2021
"Он говорил об аборте": Экс-жена Аршавина о его расставании с Барановской
Бывшая жена Андрея Аршавина Алиса уверяет, что не была причиной расставания спортсмена с Юлией Барановской. Об отношениях с футболистом она рассказала ведущему... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T12:03
2021-07-01T16:09
шоубиз
алиса казьмина
развод
юлия барановская
знаменитости
андрей аршавин
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Бывшая жена Андрея Аршавина Алиса уверяет, что не была причиной расставания спортсмена с Юлией Барановской. Об отношениях с футболистом она рассказала ведущему передачи "Судьба человека" ("Россия 1") Борису Корчевникову. Аршавин действительно влюбился в Алису, когда еще был с Барановской. Героиня программы тоже тогда не была свободна. Она была замужем за бизнесменом Алексеем Казьминым. К Алисе футболист ушел, несмотря на то что Юлия в то время была беременна от него третьим ребенком. Героиня программы призналась Корчевникову, что не чувствовала себя виноватой, когда уходила от супруга. Перед Барановской ей тогда тоже не было стыдно, ведь Аршавин говорил ей, что роман с Юлией дал трещину не из-за нее. "Дело не в тебе, уже давно отношения исчерпали себя. Я бы все равно ушел. Может быть, чуть позже. Барановской он сказал: "Запомни, этот ребенок на твоей ответственности. Я не хочу этого ребенка. Не рассчитывай на меня. Он просил предотвратить беременность, когда еще было возможно", — говорит бывшая жена Аршавина. Футболист и Алиса поженились в сентябре 2016. В феврале 2017 у них родилась дочь Есения. В июле 2019 они развелись. Сейчас Алиса борется с тяжелый заболеванием. Ей поставили диагноз аутоиммунный некроз лобной, клиновидной и решетчатой пазух. Недавно она опубликовала пост в личном Instagram-аккаунте, в котором попросила прощения у своих детей, мамы и бабушки, а также призналась, что у нее "больше нет сил"."У меня опустились руки. Я больше не могу бороться ни за здоровье, ни вернуть себе лицо, ни за кров для детей, ни просто за жизнь дальше", — написала Алиса.На днях стало известно, что мама футболиста Аршавина Татьяна Ивановна выиграла у Алисы в суде.
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алиса казьмина, развод, юлия барановская, знаменитости, андрей аршавин

"Он говорил об аборте": Экс-жена Аршавина о его расставании с Барановской

12:03 01.07.2021 (обновлено: 16:09 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкРоссийский футболист Андрей Аршавин с женой Алисой
Российский футболист Андрей Аршавин с женой Алисой - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Бывшая жена Андрея Аршавина Алиса уверяет, что не была причиной расставания спортсмена с Юлией Барановской. Об отношениях с футболистом она рассказала ведущему передачи "Судьба человека" ("Россия 1") Борису Корчевникову.
Аршавин действительно влюбился в Алису, когда еще был с Барановской. Героиня программы тоже тогда не была свободна. Она была замужем за бизнесменом Алексеем Казьминым. К Алисе футболист ушел, несмотря на то что Юлия в то время была беременна от него третьим ребенком.
Героиня программы призналась Корчевникову, что не чувствовала себя виноватой, когда уходила от супруга. Перед Барановской ей тогда тоже не было стыдно, ведь Аршавин говорил ей, что роман с Юлией дал трещину не из-за нее.
"Дело не в тебе, уже давно отношения исчерпали себя. Я бы все равно ушел. Может быть, чуть позже. Барановской он сказал: "Запомни, этот ребенок на твоей ответственности. Я не хочу этого ребенка. Не рассчитывай на меня. Он просил предотвратить беременность, когда еще было возможно", — говорит бывшая жена Аршавина.
Футболист и Алиса поженились в сентябре 2016. В феврале 2017 у них родилась дочь Есения. В июле 2019 они развелись. Сейчас Алиса борется с тяжелый заболеванием. Ей поставили диагноз аутоиммунный некроз лобной, клиновидной и решетчатой пазух. Недавно она опубликовала пост в личном Instagram-аккаунте, в котором попросила прощения у своих детей, мамы и бабушки, а также призналась, что у нее "больше нет сил".
"У меня опустились руки. Я больше не могу бороться ни за здоровье, ни вернуть себе лицо, ни за кров для детей, ни просто за жизнь дальше", — написала Алиса.
На днях стало известно, что мама футболиста Аршавина Татьяна Ивановна выиграла у Алисы в суде.
Телеведущий Андрей Малахов - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
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