https://ria.ru/20210701/avtomobili-1739337662.html

Юрист объяснил, как избежать штрафов за отсутствие экокласса в СТС

Юрист объяснил, как избежать штрафов за отсутствие экокласса в СТС - РИА Новости, 01.07.2021

Юрист объяснил, как избежать штрафов за отсутствие экокласса в СТС

Для того чтобы не получить штраф за отсутствие в свидетельстве о регистрации транспортного средства (СТС) номера экологического класса, нужно обратиться за его... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T03:36

2021-07-01T03:36

2021-07-01T03:36

россия

авто

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Для того чтобы не получить штраф за отсутствие в свидетельстве о регистрации транспортного средства (СТС) номера экологического класса, нужно обратиться за его проставлением в ГИБДД, но у владельцев старых автомобилей с таким исправлением могут начаться проблемы, заявил РИА Новости автоюрист, адвокат Максим Сыров из коллегии "Грибаков, Поляк и партнеры".В России с 1 июля вступили в силу знаки особого предписания дорожного движения, в частности ограничивающие въезд на определенные территории автомобилей определенного экологического класса."Тем, у кого экологический класс не проставлен в СТС, нужно обращаться за исправлением экологического класса для автомобиля в ГИБДД. Если он не определен, то они могут переделать документ с установлением этого класса", - сказал Сыров.Тем же водителям, у кого экологический класс автомобиля ниже указанного для проезда на определенные территории, нужно просто не заезжать на такие территории, чтобы не получить штраф."Но сейчас и знаков-то таких почти и нет, их почти нигде не установили", - добавил юрист.Кроме того, отметил юрист, проблемы могут начаться у владельцев старых автомобилей. "Внести изменения в СТС можно только в том случае, если они есть в ПТС (паспорт транспортного средства). А если их нет в ПТС, то это практически невозможно. При этом обязательное проставление в ПТС экологического класса было введено постановлением правительства №609 в 2006 году", - сказал он.

https://radiosputnik.ria.ru/20210630/avto-1739214904.html

https://ria.ru/20210622/avtomobili-1738118164.html

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