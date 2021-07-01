https://ria.ru/20210701/armeniya-1739346773.html
В Армении смягчили ограничения по коронавирусу для вакцинированных
В Армении смягчили ограничения по коронавирусу для вакцинированных - РИА Новости, 01.07.2021
В Армении смягчили ограничения по коронавирусу для вакцинированных
Ношение масок в помещениях с 1 июля в Армении необязательно для вакцинированных от коронавируса, сообщает минздрав. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T08:45
2021-07-01T08:45
2021-07-01T08:45
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ЕРЕВАН, 1 июл – РИА Новости. Ношение масок в помещениях с 1 июля в Армении необязательно для вакцинированных от коронавируса, сообщает минздрав.С 1 июня маски можно было не носить на открытых территориях. "Для привитых граждан ношение масок в закрытых помещениях будет необязательно с 1 июля", - говорится в сообщении на странице минздрава в Facebook.В ведомстве отметили, что привитыми считаются граждане, которые вакцинировались двумя дозами препаратов, зарегистрированные в системе Armed E-Health и имеющие QR-код.В Армении подтверждены 225 095 случаев коронавируса, скончались 4514 человек. В рамках борьбы с COVID-19 в стране до 11 июля объявлен карантин. Общая численность населения республики превышает 2,9 миллиона человек. Заявленная цель властей - вакцинировать от коронавируса до конца года около 700 тысяч человек. В Армении сейчас вакцинируют от COVID-19 препаратами "Спутник V", AstraZeneca и китайской вакциной CoronaVac.Пока, по официальным данным, в стране сделано около 80 тысяч прививок от коронавируса.
https://ria.ru/20210630/koronavirus-1739092096.html
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, армения, в мире
В Армении смягчили ограничения по коронавирусу для вакцинированных
В Армении для вакцинированных отменили обязательное ношение масок в помещениях
ЕРЕВАН, 1 июл – РИА Новости.
Ношение масок в помещениях с 1 июля в Армении
необязательно для вакцинированных от коронавируса, сообщает минздрав.
С 1 июня маски можно было не носить на открытых территориях. "Для привитых граждан ношение масок в закрытых помещениях будет необязательно с 1 июля", - говорится в сообщении на странице минздрава в Facebook.
В ведомстве отметили, что привитыми считаются граждане, которые вакцинировались двумя дозами препаратов, зарегистрированные в системе Armed E-Health и имеющие QR-код.
В Армении подтверждены 225 095 случаев коронавируса, скончались 4514 человек. В рамках борьбы с COVID-19 в стране до 11 июля объявлен карантин. Общая численность населения республики превышает 2,9 миллиона человек. Заявленная цель властей - вакцинировать от коронавируса до конца года около 700 тысяч человек. В Армении сейчас вакцинируют от COVID-19 препаратами "Спутник V", AstraZeneca и китайской вакциной CoronaVac.
Пока, по официальным данным, в стране сделано около 80 тысяч прививок от коронавируса.