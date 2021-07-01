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При взрыве в Афганистане погибли восемь полицейских и военнослужащий
При взрыве в Афганистане погибли восемь полицейских и военнослужащий - РИА Новости, 01.07.2021
При взрыве в Афганистане погибли восемь полицейских и военнослужащий
Восемь полицейских и один военнослужащий погибли в результате взрыв в провинции Герат на западе Афганистана, сообщил РИА Новости источник в силах безопасности. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T08:53
2021-07-01T08:53
2021-07-01T08:53
герат (провинция)
афганистан
катар
талибан
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КАБУЛ, 1 июл - РИА Новости. Восемь полицейских и один военнослужащий погибли в результате взрыв в провинции Герат на западе Афганистана, сообщил РИА Новости источник в силах безопасности.Как сообщается, взрыв произошел в районе здания полицейского управления. Взрывное устройство было заложено в автомобиле.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и радикальным движением "Талибан" стартовали мирные переговоры.
https://ria.ru/20210605/afganistan-1735762435.html
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герат (провинция), афганистан, катар, талибан, в мире
При взрыве в Афганистане погибли восемь полицейских и военнослужащий
Источник сообщил, что при взрыве в Афганистане погибли восемь полицейских и военнослужащий