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В Японии пожаловались на активность российских военных на Курилах
В Японии пожаловались на активность российских военных на Курилах - РИА Новости, 30.06.2021
В Японии пожаловались на активность российских военных на Курилах
Министр обороны Японии Нобуо Киси во время осмотра базы сухопутных сил самообороны Хигаси-Титосэ на самом северном японском острове Хоккайдо выразил... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T09:06
2021-06-30T09:06
есихидэ суга
россия
нобуо киси
с-300в4
кунашир (остров)
синдзо абэ
курильские острова
япония
в мире
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ТОКИО, 30 июн – РИА Новости. Министр обороны Японии Нобуо Киси во время осмотра базы сухопутных сил самообороны Хигаси-Титосэ на самом северном японском острове Хоккайдо выразил озабоченность активностью российских военных на Дальнем Востоке, сообщило агентство Киодо."Активно продолжается деятельность в регионе Дальнего Востока", - сказал министр. Он отметил, что на островах Кунашир и Итуруп Россия в декабре прошлого года разместила зенитно-ракетные системы.Агентство подчеркнуло, что осмотр базы связан с активными действиями российских военных в этом регионе и на так называемых "северных территориях", как в Японии принято называть Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, и учениями российских войск. Министр дал указание вести подготовительные работы для отражения любого рода действий, в том числе и в киберпространстве.В понедельник Киси посетил военно-воздушную базу сил самообороны на Хоккайдо, в ходе визита он также отметил, что Россия "активно проводит учения и сбор информации в воздушном пространстве вокруг Японии".На прошлой неделе Россия провела масштабные пятидневные учения в акватории Японского моря, на Сахалине и Курильских островах, в которых приняли в общей сложности более 10 тысяч военнослужащих, до 500 единиц боевой техники, около 32 летательных аппаратов, порядка 12 кораблей и судов Тихоокеанского флота различного назначения.Ранее сообщалось, что с 1 декабря 2020 года зенитно-ракетная система С-300В4 ВВО заступила на боевое дежурство на Курильских островах.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне между лидерами России и Японии японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это является серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого — заключение мирного договора.Договоренность продолжать переговоры по мирному договору была подтверждена в ходе первого телефонного разговора премьер-министра Ёсихидэ Суги и российского президента в сентябре прошлого года после избрания Суги на этот пост.
https://ria.ru/20210626/kurily-1738700253.html
https://ria.ru/20210625/kurily-1738563595.html
россия
кунашир (остров)
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есихидэ суга, россия, нобуо киси, с-300в4, кунашир (остров), синдзо абэ, курильские острова, япония, в мире
В Японии пожаловались на активность российских военных на Курилах
09:06 30.06.2021
 
© РИА Новости / Анто ДенисовПобережье острова Итуруп
Побережье острова Итуруп - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Анто Денисов

Министр обороны Японии пожаловался на активность российских военных на Курильских островах

Читать ria.ru в
ТОКИО, 30 июн – РИА Новости. Министр обороны Японии Нобуо Киси во время осмотра базы сухопутных сил самообороны Хигаси-Титосэ на самом северном японском острове Хоккайдо выразил озабоченность активностью российских военных на Дальнем Востоке, сообщило агентство Киодо.
"Активно продолжается деятельность в регионе Дальнего Востока", - сказал министр. Он отметил, что на островах Кунашир и Итуруп Россия в декабре прошлого года разместила зенитно-ракетные системы.
Агентство подчеркнуло, что осмотр базы связан с активными действиями российских военных в этом регионе и на так называемых "северных территориях", как в Японии принято называть Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, и учениями российских войск. Министр дал указание вести подготовительные работы для отражения любого рода действий, в том числе и в киберпространстве.
В понедельник Киси посетил военно-воздушную базу сил самообороны на Хоккайдо, в ходе визита он также отметил, что Россия "активно проводит учения и сбор информации в воздушном пространстве вокруг Японии".
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На прошлой неделе Россия провела масштабные пятидневные учения в акватории Японского моря, на Сахалине и Курильских островах, в которых приняли в общей сложности более 10 тысяч военнослужащих, до 500 единиц боевой техники, около 32 летательных аппаратов, порядка 12 кораблей и судов Тихоокеанского флота различного назначения.
Ранее сообщалось, что с 1 декабря 2020 года зенитно-ракетная система С-300В4 ВВО заступила на боевое дежурство на Курильских островах.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
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Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне между лидерами России и Японии японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это является серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого — заключение мирного договора.
Договоренность продолжать переговоры по мирному договору была подтверждена в ходе первого телефонного разговора премьер-министра Ёсихидэ Суги и российского президента в сентябре прошлого года после избрания Суги на этот пост.
 
Есихидэ СугаРоссияНобуо КисиС-300В4Кунашир (остров)Синдзо АбэКурильские островаЯпонияВ мире
 
 
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