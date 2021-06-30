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В Астраханской области начали проверку после жалобы о выплатах детям
В Астраханской области начали проверку после жалобы о выплатах детям - РИА Новости, 30.06.2021
В Астраханской области начали проверку после жалобы о выплатах детям
Прокуратура Астраханской области начала проверку по обращению, поступившему от местной жительницы на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, по поводу РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T14:42
2021-06-30T14:42
прямая линия с владимиром путиным — 2021
прямая линия с владимиром путиным
владимир путин
астраханская область
общество
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Прокуратура Астраханской области начала проверку по обращению, поступившему от местной жительницы на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, по поводу выплаты на детей от 3 до 7 лет, сообщает пресс-служба ведомства.В ходе прямой линии жительница Астрахани Оксана Плужникова задала президенту вопрос от лица "всех мамочек Астраханской области" о выплатах на детей от 3 до 7 лет. Она спросила, почему в регионе отказывают в выплатах, если не было дохода за 12 месяцев 2020 года, хотя в постановлении федерального правительства такого требования нет."Прокуратурой Астраханской области организована проверка по обращению, поступившему от жительницы Астраханской области на прямую линию с президентом РФ, о незаконном отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка соблюдению федерального законодательства органами социальной защиты населения при принятии решений об отказе в назначении указанных выплат. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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прямая линия с владимиром путиным, владимир путин, астраханская область, общество
В Астраханской области начали проверку после жалобы о выплатах детям
14:42 30.06.2021
 
© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Антон Денисов

Прокуратура начала проверку после жалобы Путину о выплатах детям в Астраханской области

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Прокуратура Астраханской области начала проверку по обращению, поступившему от местной жительницы на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, по поводу выплаты на детей от 3 до 7 лет, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе прямой линии жительница Астрахани Оксана Плужникова задала президенту вопрос от лица "всех мамочек Астраханской области" о выплатах на детей от 3 до 7 лет. Она спросила, почему в регионе отказывают в выплатах, если не было дохода за 12 месяцев 2020 года, хотя в постановлении федерального правительства такого требования нет.
"Прокуратурой Астраханской области организована проверка по обращению, поступившему от жительницы Астраханской области на прямую линию с президентом РФ, о незаконном отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка соблюдению федерального законодательства органами социальной защиты населения при принятии решений об отказе в назначении указанных выплат. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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