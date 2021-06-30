https://ria.ru/20210630/vyplaty-1739231513.html

В Астраханской области начали проверку после жалобы о выплатах детям

В Астраханской области начали проверку после жалобы о выплатах детям - РИА Новости, 30.06.2021

В Астраханской области начали проверку после жалобы о выплатах детям

Прокуратура Астраханской области начала проверку по обращению, поступившему от местной жительницы на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, по поводу РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T14:42

2021-06-30T14:42

2021-06-30T14:42

прямая линия с владимиром путиным — 2021

прямая линия с владимиром путиным

владимир путин

астраханская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:280:1956:1380_1920x0_80_0_0_d43abc0ca9979696fb36e279b4a0ee05.jpg

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Прокуратура Астраханской области начала проверку по обращению, поступившему от местной жительницы на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, по поводу выплаты на детей от 3 до 7 лет, сообщает пресс-служба ведомства.В ходе прямой линии жительница Астрахани Оксана Плужникова задала президенту вопрос от лица "всех мамочек Астраханской области" о выплатах на детей от 3 до 7 лет. Она спросила, почему в регионе отказывают в выплатах, если не было дохода за 12 месяцев 2020 года, хотя в постановлении федерального правительства такого требования нет."Прокуратурой Астраханской области организована проверка по обращению, поступившему от жительницы Астраханской области на прямую линию с президентом РФ, о незаконном отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка соблюдению федерального законодательства органами социальной защиты населения при принятии решений об отказе в назначении указанных выплат. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20210630/mintruda-1739221819.html

астраханская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прямая линия с владимиром путиным, владимир путин, астраханская область, общество