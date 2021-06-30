https://ria.ru/20210630/vygovor-1739260154.html

Ярославская чиновница получила выговор за объезд пробки по обочине

Ярославская чиновница получила выговор за объезд пробки по обочине - РИА Новости, 30.06.2021

Ярославская чиновница получила выговор за объезд пробки по обочине

Работница единой диспетчерской службы мэрии Ярославля, опубликовавшая на своей странице в Instagram видео, как объезжает пробку по обочине, получила выговор от... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T16:20

2021-06-30T16:20

2021-06-30T16:20

ярославль

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Работница единой диспетчерской службы мэрии Ярославля, опубликовавшая на своей странице в Instagram видео, как объезжает пробку по обочине, получила выговор от руководства, сообщила мэрия Ярославля.Работница единой диспетчерской службы мэрии Ярославля Наталья Родионова опубликовала на своей странице в Instagram видео, как объезжает пробку по обочине, и задала вопрос подписчикам, поступают ли они так же. Возмущенные комментаторы отметили, что водитель нарушает правила дорожного движения и должна быть наказана. В ответ Родионова пояснила, что она торопилась за ребенком в садик, но готова ответить по закону."Руководство организации, где трудоустроена Родионова Наталья, сообщило, что ей вынесен строгий выговор. Пояснили, что сталкиваются с подобным поведением своих сотрудников впервые и принесли свои извинения за случившееся", - говорится в официальном комментарии мэрии Ярославля.Отмечается, что со всеми сотрудниками учреждения будет проведена дополнительная профилактическая беседа для того, чтобы "исключить подобные случаи в будущем в любом их проявлении".

https://ria.ru/20210212/dagestan-1597142311.html

ярославль

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ярославль, происшествия