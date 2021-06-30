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Ярославская чиновница получила выговор за объезд пробки по обочине
Ярославская чиновница получила выговор за объезд пробки по обочине - РИА Новости, 30.06.2021
Ярославская чиновница получила выговор за объезд пробки по обочине
Работница единой диспетчерской службы мэрии Ярославля, опубликовавшая на своей странице в Instagram видео, как объезжает пробку по обочине, получила выговор от... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T16:20
2021-06-30T16:20
ярославль
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Работница единой диспетчерской службы мэрии Ярославля, опубликовавшая на своей странице в Instagram видео, как объезжает пробку по обочине, получила выговор от руководства, сообщила мэрия Ярославля.Работница единой диспетчерской службы мэрии Ярославля Наталья Родионова опубликовала на своей странице в Instagram видео, как объезжает пробку по обочине, и задала вопрос подписчикам, поступают ли они так же. Возмущенные комментаторы отметили, что водитель нарушает правила дорожного движения и должна быть наказана. В ответ Родионова пояснила, что она торопилась за ребенком в садик, но готова ответить по закону."Руководство организации, где трудоустроена Родионова Наталья, сообщило, что ей вынесен строгий выговор. Пояснили, что сталкиваются с подобным поведением своих сотрудников впервые и принесли свои извинения за случившееся", - говорится в официальном комментарии мэрии Ярославля.Отмечается, что со всеми сотрудниками учреждения будет проведена дополнительная профилактическая беседа для того, чтобы "исключить подобные случаи в будущем в любом их проявлении".
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ярославль, происшествия
Ярославская чиновница получила выговор за объезд пробки по обочине
16:20 30.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПортфель чиновника
Портфель чиновника - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Ярославская чиновница получила выговор за видео, на котором она объезжает пробку по обочине

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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Работница единой диспетчерской службы мэрии Ярославля, опубликовавшая на своей странице в Instagram видео, как объезжает пробку по обочине, получила выговор от руководства, сообщила мэрия Ярославля.
Работница единой диспетчерской службы мэрии Ярославля Наталья Родионова опубликовала на своей странице в Instagram видео, как объезжает пробку по обочине, и задала вопрос подписчикам, поступают ли они так же. Возмущенные комментаторы отметили, что водитель нарушает правила дорожного движения и должна быть наказана. В ответ Родионова пояснила, что она торопилась за ребенком в садик, но готова ответить по закону.
"Руководство организации, где трудоустроена Родионова Наталья, сообщило, что ей вынесен строгий выговор. Пояснили, что сталкиваются с подобным поведением своих сотрудников впервые и принесли свои извинения за случившееся", - говорится в официальном комментарии мэрии Ярославля.
Отмечается, что со всеми сотрудниками учреждения будет проведена дополнительная профилактическая беседа для того, чтобы "исключить подобные случаи в будущем в любом их проявлении".
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