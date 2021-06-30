https://ria.ru/20210630/vybory-1739252622.html

В Совфеде ответили на вопрос о возможном переносе выборов в Госдуму

В Совфеде ответили на вопрос о возможном переносе выборов в Госдуму - РИА Новости, 30.06.2021

В Совфеде ответили на вопрос о возможном переносе выборов в Госдуму

Ситуация с пандемией коронавируса в России вряд ли приведет к локдауну и необходимости переноса парламентских выборов, считает сенатор, заслуженный врач РФ... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T15:50

2021-06-30T15:50

2021-06-30T16:01

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

владимир круглый

россия

политика

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Ситуация с пандемией коронавируса в России вряд ли приведет к локдауну и необходимости переноса парламентских выборов, считает сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый."Вряд ли у нас такая ситуация будет печальная, что будет такой жесткий локдаун, что нельзя будет провести выборы", - сказал парламентарий РИА Новости в среду.Он выразил надежду, что избирательная кампания пройдет в срок, отметив, что "выборы - это важнейшее политическое событие в жизни страны".Круглый также отметил, что "если во время проведения голосования будут соблюдены все меры безопасности - граждане будут пользоваться масками и перчатками, соблюдать социальную дистанцию, на участках будут организованы отдельные входы и выходы, это не приведет к увеличению числа заболевших". Позитивным фактором, по мнению законодателя, является практика проведения выборов в течение трех дней, что позволит избежать наплыва избирателей на участке для голосования."В школах можно выделить отдельные помещения со своим входом и выходом, без доступа к учебной части", - полагает парламентарий.Голосование на выборах в ГД и на иных выборах в единый день голосования пройдет с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК.

https://ria.ru/20210630/putin-1739242718.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир круглый, россия, политика