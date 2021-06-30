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В Совфеде ответили на вопрос о возможном переносе выборов в Госдуму
В Совфеде ответили на вопрос о возможном переносе выборов в Госдуму - РИА Новости, 30.06.2021
В Совфеде ответили на вопрос о возможном переносе выборов в Госдуму
Ситуация с пандемией коронавируса в России вряд ли приведет к локдауну и необходимости переноса парламентских выборов, считает сенатор, заслуженный врач РФ... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T15:50
2021-06-30T15:50
2021-06-30T16:01
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Ситуация с пандемией коронавируса в России вряд ли приведет к локдауну и необходимости переноса парламентских выборов, считает сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый."Вряд ли у нас такая ситуация будет печальная, что будет такой жесткий локдаун, что нельзя будет провести выборы", - сказал парламентарий РИА Новости в среду.Он выразил надежду, что избирательная кампания пройдет в срок, отметив, что "выборы - это важнейшее политическое событие в жизни страны".Круглый также отметил, что "если во время проведения голосования будут соблюдены все меры безопасности - граждане будут пользоваться масками и перчатками, соблюдать социальную дистанцию, на участках будут организованы отдельные входы и выходы, это не приведет к увеличению числа заболевших". Позитивным фактором, по мнению законодателя, является практика проведения выборов в течение трех дней, что позволит избежать наплыва избирателей на участке для голосования."В школах можно выделить отдельные помещения со своим входом и выходом, без доступа к учебной части", - полагает парламентарий.Голосование на выборах в ГД и на иных выборах в единый день голосования пройдет с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир круглый, россия, политика
В Совфеде ответили на вопрос о возможном переносе выборов в Госдуму
15:50 30.06.2021 (обновлено: 16:01 30.06.2021)
В Совфеде заявили, что ситуация с пандемией в России не приведет к переносу выборов в Госдуму
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости.
Ситуация с пандемией коронавируса в России
вряд ли приведет к локдауну и необходимости переноса парламентских выборов, считает сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый
.
"Вряд ли у нас такая ситуация будет печальная, что будет такой жесткий локдаун, что нельзя будет провести выборы", - сказал парламентарий РИА Новости в среду.
Он выразил надежду, что избирательная кампания пройдет в срок, отметив, что "выборы - это важнейшее политическое событие в жизни страны".
Круглый также отметил, что "если во время проведения голосования будут соблюдены все меры безопасности - граждане будут пользоваться масками и перчатками, соблюдать социальную дистанцию, на участках будут организованы отдельные входы и выходы, это не приведет к увеличению числа заболевших". Позитивным фактором, по мнению законодателя, является практика проведения выборов в течение трех дней, что позволит избежать наплыва избирателей на участке для голосования.
"В школах можно выделить отдельные помещения со своим входом и выходом, без доступа к учебной части", - полагает парламентарий.
Голосование на выборах в ГД и на иных выборах в единый день голосования пройдет с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК.