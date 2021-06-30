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Директор школы в Москве опровергла сообщения об угрозе уволить учителя
Директор школы в Москве опровергла сообщения об угрозе уволить учителя - РИА Новости, 30.06.2021
Директор школы в Москве опровергла сообщения об угрозе уволить учителя
Директор московской школы №1399 Татьяна Апридонидзе опровергла информацию об угрозах уволить педагога за обращение ее мужа к президенту РФ Владимиру Путину в... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T18:48
2021-06-30T19:05
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Директор московской школы №1399 Татьяна Апридонидзе опровергла информацию об угрозах уволить педагога за обращение ее мужа к президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии.Ранее в среду во время прямой линии к президенту обратился мужчина, который сообщил, что его жене-педагогу московской школы угрожают увольнением, если она не привьется от коронавируса, хотя у нее есть медотвод. В свою очередь столичный департамент образования и науки сообщил РИА Новости о том, что медотвод у педагога временный, до 2 июля, но это не может быть причиной отстранения от работы. При этом, как отметили в департаменте, директор лишь напомнила педагогу посетить врача, чтобы либо продлить медотвод, либо вакцинироваться."Врачом такой документ и был оформлен нашему педагогу. Срок его действия – до 2 июля. Поскольку это совсем скоро, я сообщила ей, что нужно посетить врача либо для снятия медотвода, либо для его продления в зависимости от текущего состояния здоровья. Мария Владимировна это понимала, но, возможно, муж понял ее не так, поэтому и обратился к президенту, переживая за супругу", - сообщила Апридонидзе на своей странице в Facebook.Директор отметила, что после прямой линии побеседовала с педагогом, чтобы прояснить ситуацию."Она подтвердила, что все понимает и пройдет необходимые обследования у врача, что никаких претензий в связи с этим у нее нет. Что же касается информации в СМИ о том, что после эфира якобы я грозила ее уволить – это абсолютная ложь. Мы спокойно пообщались. Она нервничала, что вполне понятно, но я постаралась успокоить ее, ведь ничего страшного не произошло. В жизни случаются недопонимания. У нас в коллективе в целом хорошие отношения, и нам было странно, что такая ситуация возникла вообще", - заключила директор.
https://radiosputnik.ria.ru/20210630/putin-1739205454.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, владимир путин, общество
Директор школы в Москве опровергла сообщения об угрозе уволить учителя
18:48 30.06.2021 (обновлено: 19:05 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Антон Уницын / Перейти в фотобанкУченик во время урока
Ученик во время урока - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Антон Уницын
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Директор школы в Москве опровергла сообщения об угрозе уволить учителя за обращение к Путину

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Директор московской школы №1399 Татьяна Апридонидзе опровергла информацию об угрозах уволить педагога за обращение ее мужа к президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии.
Ранее в среду во время прямой линии к президенту обратился мужчина, который сообщил, что его жене-педагогу московской школы угрожают увольнением, если она не привьется от коронавируса, хотя у нее есть медотвод. В свою очередь столичный департамент образования и науки сообщил РИА Новости о том, что медотвод у педагога временный, до 2 июля, но это не может быть причиной отстранения от работы. При этом, как отметили в департаменте, директор лишь напомнила педагогу посетить врача, чтобы либо продлить медотвод, либо вакцинироваться.
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Вчера, 13:00В России
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"Врачом такой документ и был оформлен нашему педагогу. Срок его действия – до 2 июля. Поскольку это совсем скоро, я сообщила ей, что нужно посетить врача либо для снятия медотвода, либо для его продления в зависимости от текущего состояния здоровья. Мария Владимировна это понимала, но, возможно, муж понял ее не так, поэтому и обратился к президенту, переживая за супругу", - сообщила Апридонидзе на своей странице в Facebook.
Директор отметила, что после прямой линии побеседовала с педагогом, чтобы прояснить ситуацию.
"Она подтвердила, что все понимает и пройдет необходимые обследования у врача, что никаких претензий в связи с этим у нее нет. Что же касается информации в СМИ о том, что после эфира якобы я грозила ее уволить – это абсолютная ложь. Мы спокойно пообщались. Она нервничала, что вполне понятно, но я постаралась успокоить ее, ведь ничего страшного не произошло. В жизни случаются недопонимания. У нас в коллективе в целом хорошие отношения, и нам было странно, что такая ситуация возникла вообще", - заключила директор.
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