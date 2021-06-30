https://ria.ru/20210630/udo-1739291959.html

Суд отказал в УДО ударившему силовика на незаконной акции в Москве

Суд отказал в УДО ударившему силовика на незаконной акции в Москве - РИА Новости, 30.06.2021

Суд отказал в УДО ударившему силовика на незаконной акции в Москве

Московский районный суд Твери в среду отказался условно-досрочно выпускать из колонии участника несогласованной акции лета 2019 года в Москве Кирилла Жукова,... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T18:31

2021-06-30T18:31

2021-06-30T18:31

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

московская городская дума

москва

тверская область

нижний тагил

происшествия

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Московский районный суд Твери в среду отказался условно-досрочно выпускать из колонии участника несогласованной акции лета 2019 года в Москве Кирилла Жукова, приговоренного к трем годам заключения, сообщила РИА Новости адвокат Светлана Байтурина."В удовлетворении отказали", - сказала собеседница агентства.В конце лета прошлого года Жуков уже подавал аналогичное ходатайство, однако Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила оставил его без удовлетворения. Позднее осужденного этапировали в колонию-поселение в Тверской области.Тверской суд столицы в начале сентября 2019 года приговорил Жукова к трем годам колонии общего режима, прокурор просил 4,5 года. Через месяц это решение вступило в силу после утверждения Мосгорсудом.По данным следствия, Жуков в ходе несанкционированного митинга 27 июля 2019 года в Москве ударил сотрудника Росгвардии снизу по шлему, в область забрала, "отчего правоохранитель испытал физическую боль и моральные страдания". Сам силовик в суде пояснял, что из-за удара ремешок шлема передавил ему подбородок.По статье "Применение в отношении представителя власти насилия, не опасного для жизни или здоровья" Жукову грозило до пяти лет колонии. Вину он не признал и настаивал на том, что едва коснулся защитного стекла шлема.Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа 2019 года. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты были осуждены, с ряда других обвинения сняли.

https://ria.ru/20210626/zaderzhanie-1738752632.html

https://ria.ru/20210129/udo-1595119225.html

москва

тверская область

нижний тагил

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), московская городская дума, москва, тверская область, нижний тагил, происшествия