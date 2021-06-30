https://ria.ru/20210630/uchitelya-1739253569.html
Путин рассказал о своих школьных учителях
Путин рассказал о своих школьных учителях - РИА Новости, 30.06.2021
Путин рассказал о своих школьных учителях
Президент РФ Владимир Путин рассказал о своих школьных учителях, которых хорошо помнит. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T15:52
2021-06-30T15:52
2021-06-30T15:52
прямая линия с владимиром путиным — 2021
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о своих школьных учителях, которых хорошо помнит.В ходе прямой линии Путина спросили, какой школьный учитель ему запомнился больше всего."У нас была Тамара Павловна Чижова, до сих пор помню, с первого по четвертый класс. Очень добрый человек. Я помню ее очень хорошо", - рассказал Путин.Президент вспомнил и свою классную руководительницу, преподавательницу немецкого языка Веру Гуревич."Ну и Вера Дмитриевна Гуревич, которая учила нас с пятого по восьмой класс, я до сих пор поддерживаю с ней отношения", - сказал президент.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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россия, владимир путин, общество
Путин рассказал о своих школьных учителях
Путин рассказал о школьных учителях, которые запомнились ему больше всего