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Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210630/tyumen-1739239340.html
Тюменский губернатор возьмет на контроль вопросы с прямой линии Путина
Тюменский губернатор возьмет на контроль вопросы с прямой линии Путина - РИА Новости, 30.06.2021
Тюменский губернатор возьмет на контроль вопросы с прямой линии Путина
Губернатор Тюменской области Александр Моор возьмет на личный контроль решение вопросов, поступивших от местных жителей на прямую линию с президентом РФ... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T15:06
2021-06-30T15:07
прямая линия с владимиром путиным — 2021
александр моор
жкх
прямая линия с владимиром путиным
владимир путин
тюменская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор возьмет на личный контроль решение вопросов, поступивших от местных жителей на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает оперативный штаб региона.В среду на прямую линию к президенту обратились жители поселка Демьянка Уватского района, которые заявили, что при переселении из ветхого жилья им пришлось заплатить около 300 тысяч рублей, чтобы получить новые квартиры. Помимо этого, по их словам, они получают квитанции за коммунальные услуги в размере от 20 тысяч и более. Также к Путину обратилась жительница села Абатское, которая четыре года не может найти работу."Сразу по окончании прямой линии президента РФ губернатор Тюменской области Моор проведет совещание... с членами правительства Тюменской области и главами муниципальных районов. Губернатор возьмет на личный контроль принятие решения по каждому заданному в программе вопросу", - говорится в сообщении.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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александр моор, жкх, прямая линия с владимиром путиным, владимир путин, тюменская область
Тюменский губернатор возьмет на контроль вопросы с прямой линии Путина
15:06 30.06.2021 (обновлено: 15:07 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГубернатор Тюменской области Александр Моор у стенда МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Губернатор Тюменской области Александр Моор у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк

Тюменский губернатор возьмет на личный контроль вопросы с прямой линии Путина

Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор возьмет на личный контроль решение вопросов, поступивших от местных жителей на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает оперативный штаб региона.
В среду на прямую линию к президенту обратились жители поселка Демьянка Уватского района, которые заявили, что при переселении из ветхого жилья им пришлось заплатить около 300 тысяч рублей, чтобы получить новые квартиры. Помимо этого, по их словам, они получают квитанции за коммунальные услуги в размере от 20 тысяч и более. Также к Путину обратилась жительница села Абатское, которая четыре года не может найти работу.
"Сразу по окончании прямой линии президента РФ губернатор Тюменской области Моор проведет совещание... с членами правительства Тюменской области и главами муниципальных районов. Губернатор возьмет на личный контроль принятие решения по каждому заданному в программе вопросу", - говорится в сообщении.
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Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021Александр МоорЖКХПрямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинТюменская область
 
 
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