https://ria.ru/20210630/sotskontrakty-1739297545.html

В Нижегородской области заключили более 8,8 тысячи соцконтрактов

В Нижегородской области заключили более 8,8 тысячи соцконтрактов - РИА Новости, 30.06.2021

В Нижегородской области заключили более 8,8 тысячи соцконтрактов

Свыше 8,8 тысячи социальных контрактов с семьями заключено в Нижегородской области с начала 2021 года, заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T19:01

2021-06-30T19:01

2021-06-30T19:01

нижегородская область

россия

глеб никитин

владимир путин

нижегородская область

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Свыше 8,8 тысячи социальных контрактов с семьями заключено в Нижегородской области с начала 2021 года, заявил глава региона Глеб Никитин.Президент Владимир Путин в ходе прямой линии в среду подчеркнул, что власти приняли большой набор мер поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и впредь эта работа будет продолжена. В частности, будут разработаны механизмы дополнительной социальной защиты для пенсионеров, инвалидов и других социально уязвимых категорий граждан."Общая сумма финансирования по уже заключенным контрактам превышает 1,2 миллиарда рублей. Основные направления - это поиск работы и трудоустройство, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, а также преодоление трудной жизненной ситуации", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Глава региона подчеркнул, что заключенные 8,8 тысячи социальных контрактов позволяют улучшить финансовое положение более 24 тысяч человек.По данным министерства социальной политики Нижегородской области, в 2021 году уже заключено 3 067 контрактов на поиск работы, 2 272 - на открытие своего дела, 3 490 - на преодоление трудной жизненной ситуации. Кроме того, в 2021 году действуют социальные контракты, заключенные в 2020 году. По ним учреждения социальной защиты выплатили свыше 344 миллионов рублей, подчеркнули в министерстве.Всего в 2021 году планируется заключить 21 060 социальных контрактов. На эти цели будет направлено более 2 миллиардов рублей, из которых более 1,5 миллиарда рублей - средства федерального бюджета, 539 миллионов - средства регионального бюджета.Нижегородская область приступила к реализации проекта по повышению реальных доходов граждан и снижению уровня бедности в 2020 году. С 2021 года этот проект распространен на все регионы РФ. Предоставление адресной государственной социальной помощи на основании соцконтракта предусматривает выплаты малоимущим гражданам при условии трудоустройства, осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности или самозанятости.

https://ria.ru/20210630/zanyatost-1739295155.html

https://ria.ru/20210629/razvitie-1739089247.html

https://ria.ru/20210628/subsidii-1738932384.html

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россия, глеб никитин, владимир путин, нижегородская область, общество