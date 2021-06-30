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Наука
https://ria.ru/20210630/samsung-1739281073.html
Samsung выпустит смартфон с исполинским аккумулятором
Samsung выпустит смартфон с исполинским аккумулятором - РИА Новости, 30.06.2021
Samsung выпустит смартфон с исполинским аккумулятором
Южнокорейская компания Samsung намерена показать смартфон M52, который будет отличаться гигантской батарейкой. Об этом сообщает GSMArena. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T17:41
2021-06-30T17:41
наука
samsung
android
технологии
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Южнокорейская компания Samsung намерена показать смартфон M52, который будет отличаться гигантской батарейкой. Об этом сообщает GSMArena.В популярном бенчмарке Geekbench, где засветился прототип смартфона, указывается и его платформа — Snapdragon 778G с интегрированным 5G-модемом. Возможно, некоторые рынки получат менее продвинутый процессор, как это случилось с A52.Galaxy M52 5G получит 32-мегапиксельную фронтальную камеру. В основной камере предполагается использование датчика изображения Samsung ISOCELL GW3 на 64 Мп. Вместе с ним будут работать 12-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и макросенсор разрешением 5 Мп.Смартфон от Samsung с аккумулятором на 7000 мАч будет представлен в ближайшие месяцы. Цена трубки на европейском рынке составит 400 евро (около 34 тысяч рублей по текущему курсу).
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samsung, android, технологии

Samsung выпустит смартфон с исполинским аккумулятором

17:41 30.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВ фирменном салоне Samsung Electronics в Москве
В фирменном салоне Samsung Electronics в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Южнокорейская компания Samsung намерена показать смартфон M52, который будет отличаться гигантской батарейкой. Об этом сообщает GSMArena.
В популярном бенчмарке Geekbench, где засветился прототип смартфона, указывается и его платформа — Snapdragon 778G с интегрированным 5G-модемом. Возможно, некоторые рынки получат менее продвинутый процессор, как это случилось с A52.
Galaxy M52 5G получит 32-мегапиксельную фронтальную камеру. В основной камере предполагается использование датчика изображения Samsung ISOCELL GW3 на 64 Мп. Вместе с ним будут работать 12-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и макросенсор разрешением 5 Мп.
Смартфон от Samsung с аккумулятором на 7000 мАч будет представлен в ближайшие месяцы. Цена трубки на европейском рынке составит 400 евро (около 34 тысяч рублей по текущему курсу).
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