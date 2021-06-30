https://ria.ru/20210630/samsung-1739281073.html

Samsung выпустит смартфон с исполинским аккумулятором

Samsung выпустит смартфон с исполинским аккумулятором - РИА Новости, 30.06.2021

Samsung выпустит смартфон с исполинским аккумулятором

Южнокорейская компания Samsung намерена показать смартфон M52, который будет отличаться гигантской батарейкой. Об этом сообщает GSMArena. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T17:41

2021-06-30T17:41

2021-06-30T17:41

наука

samsung

android

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568184735_0:34:3072:1762_1920x0_80_0_0_2832a4ed1f1aeb8a9c76436fe0c39ff5.jpg

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Южнокорейская компания Samsung намерена показать смартфон M52, который будет отличаться гигантской батарейкой. Об этом сообщает GSMArena.В популярном бенчмарке Geekbench, где засветился прототип смартфона, указывается и его платформа — Snapdragon 778G с интегрированным 5G-модемом. Возможно, некоторые рынки получат менее продвинутый процессор, как это случилось с A52.Galaxy M52 5G получит 32-мегапиксельную фронтальную камеру. В основной камере предполагается использование датчика изображения Samsung ISOCELL GW3 на 64 Мп. Вместе с ним будут работать 12-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и макросенсор разрешением 5 Мп.Смартфон от Samsung с аккумулятором на 7000 мАч будет представлен в ближайшие месяцы. Цена трубки на европейском рынке составит 400 евро (около 34 тысяч рублей по текущему курсу).

https://ria.ru/20210623/samsung-1738207082.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, android, технологии