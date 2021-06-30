Пермский край получил дополнительные 400 миллионов рублей на ремонт дорог
ПЕРМЬ, 30 июн – РИА Новости. Пермский край получил из федерального бюджета дополнительное финансирование на развитие дорожной инфраструктуры в размере 400 миллионов рублей, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
В среду члены правительства Пермского края рассмотрели вопрос о реализации объектов автодорожного строительства и ремонта на объектах регионального значения и города Перми.
"В 2020 году во всем регионе построили и реконструировали более 10 километров дорог, отремонтировали – свыше 1 тысячи километров, план на этот год – нарастить объемы по строительству и реконструкции дорог и отремонтировать более 800 километров. Буквально вчера регион получил дополнительное финансирование на дороги в размере 400 миллионов рублей. Это позволит отремонтировать нам еще порядка 26 километров за сезон", – сообщил глава Пермского края Дмитрий Махонин.
Как уточняют в пресс-службе губернатора, с учетом национального проекта "Безопасные качественные дороги" в этом году на ремонт более 100 километров дорог региона будет направлено 2,4 миллиарда рублей. "Сегодня в перечень объектов автодорожного строительства Пермского края включены 34 объекта. На семи из них в настоящее время ведутся строительно-монтажные работы. По четырем – работы завершатся уже в текущем году, еще по трем – в 2022 году", – цитирует пресс-служба губернатора министра транспорта края Андрея Алякринского.
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По его словам, в настоящее время все объекты нацпроекта, запланированные к реализации в 2021 году, законтрактованы, готовность самих дорог составляет 36%.
В ходе обсуждения вопроса губернатор Махонин уделил отдельное внимание развитию региональных магистралей и будущему строительству трассы М-12 "Москва – Казань – Екатеринбург", которая должна пройти по двум территориям Пермского края. "Глава региона поручил краевому минтрансу при реализации проекта проработать вопрос максимального участия в нем региональных поставщиков и предприятий. Также по итогам обсуждения Дмитрий Махонин дал указание ускорить процедуру проведения конкурса на проектно-изыскательские работы по строительству нового моста через Каму", – добавили в пресс-службе губернатора.