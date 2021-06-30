https://ria.ru/20210630/putin-1739194235.html

Путин заявил, что антипрививочников много и в России, и в мире

Путин заявил, что антипрививочников много и в России, и в мире - РИА Новости, 30.06.2021

Путин заявил, что антипрививочников много и в России, и в мире

Президент России Владимир Путин призвал россиян в вопросах, касающихся коронавируса, прислушиваться к специалистам, а не верить слухам. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T12:26

2021-06-30T12:26

2021-06-30T13:05

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

прямая линия с владимиром путиным — 2021

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал россиян в вопросах, касающихся коронавируса, прислушиваться к специалистам, а не верить слухам.Как отметил глава государства, диссиденты-антипрививочники всегда были и есть - и в России, и во всем мире. Тем не менее, подчеркнул он, нельзя забывать, что болезнь может протекать в тяжелой форме, "еще хуже - отдаленные последствия".Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210630/privivki-1739194653.html

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2021

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