https://ria.ru/20210630/putin-1739194235.html
Путин заявил, что антипрививочников много и в России, и в мире
Путин заявил, что антипрививочников много и в России, и в мире - РИА Новости, 30.06.2021
Путин заявил, что антипрививочников много и в России, и в мире
Президент России Владимир Путин призвал россиян в вопросах, касающихся коронавируса, прислушиваться к специалистам, а не верить слухам. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T12:26
2021-06-30T12:26
2021-06-30T13:05
вакцинация россиян от covid-19
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коронавирус covid-19
прямая линия с владимиром путиным — 2021
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общество
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал россиян в вопросах, касающихся коронавируса, прислушиваться к специалистам, а не верить слухам.Как отметил глава государства, диссиденты-антипрививочники всегда были и есть - и в России, и во всем мире. Тем не менее, подчеркнул он, нельзя забывать, что болезнь может протекать в тяжелой форме, "еще хуже - отдаленные последствия".Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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Путин заявил, что антипрививочников много и в России, и в мире
12:26 30.06.2021 (обновлено: 13:05 30.06.2021)
Путин заявил, что диссидентов-антипрививочников много и в России, и в мире