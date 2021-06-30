https://ria.ru/20210630/putin-1739191124.html

Путин прокомментировал введение ограничительных мер в регионах

Путин прокомментировал введение ограничительных мер в регионах - РИА Новости, 30.06.2021

Путин прокомментировал введение ограничительных мер в регионах

Ограничительные меры по коронавирусу в регионах направлены на то, чтобы избежать локдауна, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T12:17

2021-06-30T12:17

2021-06-30T12:36

прямая линия с владимиром путиным — 2021

коронавирус в россии

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739178405_0:139:3022:1839_1920x0_80_0_0_3d782e4f51bb6d3d62b20ec051d56a9b.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Ограничительные меры по коронавирусу в регионах направлены на то, чтобы избежать локдауна, сообщил президент РФ Владимир Путин."Действия наших коллег в отдельных десяти регионах как раз направлены на то, чтобы предотвратить необходимость введения локдауна, когда закрываются целые предприятия, люди оказываются без работы, без заработной платы, когда разоряются мелкие и средние предприниматели и падают доходы населения", - рассказал Путин в ходе прямой линии.

https://ria.ru/20210627/lockdown-1738767426.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, владимир путин