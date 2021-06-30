https://ria.ru/20210630/putin-1739191124.html
Путин прокомментировал введение ограничительных мер в регионах
Путин прокомментировал введение ограничительных мер в регионах - РИА Новости, 30.06.2021
Путин прокомментировал введение ограничительных мер в регионах
Ограничительные меры по коронавирусу в регионах направлены на то, чтобы избежать локдауна, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T12:17
2021-06-30T12:17
2021-06-30T12:36
прямая линия с владимиром путиным — 2021
коронавирус в россии
владимир путин
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Ограничительные меры по коронавирусу в регионах направлены на то, чтобы избежать локдауна, сообщил президент РФ Владимир Путин."Действия наших коллег в отдельных десяти регионах как раз направлены на то, чтобы предотвратить необходимость введения локдауна, когда закрываются целые предприятия, люди оказываются без работы, без заработной платы, когда разоряются мелкие и средние предприниматели и падают доходы населения", - рассказал Путин в ходе прямой линии.
https://ria.ru/20210627/lockdown-1738767426.html
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коронавирус в россии, владимир путин