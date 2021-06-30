https://ria.ru/20210630/pozhary-1739924819.html

Бирюков: в Москве за два года крупных ландшафтных пожаров не было

Бирюков: в Москве за два года крупных ландшафтных пожаров не было - РИА Новости, 05.07.2021

Бирюков: в Москве за два года крупных ландшафтных пожаров не было

Крупных ландшафтных пожаров в Москве в этом и прошлом годах не было, в последние годы количество палов травы сократилось на 50-60%, сообщил заммэра Москвы по... РИА Новости, 05.07.2021

2021-06-30T09:50

2021-06-30T09:50

2021-07-05T13:51

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

происшествия

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Крупных ландшафтных пожаров в Москве в этом и прошлом годах не было, в последние годы количество палов травы сократилось на 50-60%, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в интервью "Российской газете"."На территории Москвы в этом и прошлом годах крупных ландшафтных пожаров вообще не было. Да и в целом за последние годы количество палов травы сократилось на 50-60%", - сообщил он.По словам Бирюков, в основном случаются небольшие очаги возгораний в Новой Москве из-за того, что люди забывают потушить костер. "Но с помощью пожарной авиации и беспилотников мы регулярно мониторим ситуацию и быстро замечаем их, не даем им превратиться в большие природные пожары", - добавил он.

https://ria.ru/20210618/aeratsiya-1737549748.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, происшествия