https://ria.ru/20210630/politsiya-1739312214.html

В Париже полиция застрелила угрожавшего детям мужчину с ножом

В Париже полиция застрелила угрожавшего детям мужчину с ножом - РИА Новости, 30.06.2021

В Париже полиция застрелила угрожавшего детям мужчину с ножом

Угрожавший детям мужчина с ножом застрелен сотрудниками службы железнодорожной безопасности на вокзале в предместье Парижа, сообщает радио France Bleu. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T20:05

2021-06-30T20:05

2021-06-30T20:15

париж

в мире

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Угрожавший детям мужчина с ножом застрелен сотрудниками службы железнодорожной безопасности на вокзале в предместье Парижа, сообщает радио France Bleu.Инцидент произошел на вокзале муниципалитета Эрмон около 16.00 (17.00 мск). Сотрудники службы железнодорожной безопасности увидели мужчину с ножом, который вел себя угрожающе. При попытке задержания подозреваемый обратился в бегство, но был застигнут правоохранителями, которые открыли огонь на поражение.Как сообщается, рядом с вокзалом находился развлекательный центр, и вооруженный мужчина угрожал использовать находящихся в нем детей в качестве живого щита.По предварительной версии, инцидент не был связан с терроризмом. Ведется расследование.

https://ria.ru/20210629/napadenie-1739121956.html

париж

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париж, в мире