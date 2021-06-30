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В Париже полиция застрелила угрожавшего детям мужчину с ножом
В Париже полиция застрелила угрожавшего детям мужчину с ножом - РИА Новости, 30.06.2021
В Париже полиция застрелила угрожавшего детям мужчину с ножом
Угрожавший детям мужчина с ножом застрелен сотрудниками службы железнодорожной безопасности на вокзале в предместье Парижа, сообщает радио France Bleu. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T20:05
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Угрожавший детям мужчина с ножом застрелен сотрудниками службы железнодорожной безопасности на вокзале в предместье Парижа, сообщает радио France Bleu.Инцидент произошел на вокзале муниципалитета Эрмон около 16.00 (17.00 мск). Сотрудники службы железнодорожной безопасности увидели мужчину с ножом, который вел себя угрожающе. При попытке задержания подозреваемый обратился в бегство, но был застигнут правоохранителями, которые открыли огонь на поражение.Как сообщается, рядом с вокзалом находился развлекательный центр, и вооруженный мужчина угрожал использовать находящихся в нем детей в качестве живого щита.По предварительной версии, инцидент не был связан с терроризмом. Ведется расследование.
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париж, в мире
В Париже полиция застрелила угрожавшего детям мужчину с ножом
20:05 30.06.2021 (обновлено: 20:15 30.06.2021)
 
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Сотрудники полиции во время акции протеста в Париже против внесения поправки к закону О национальной безопасности - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Доминик Бутен
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В Париже полиция застрелила угрожавшего детям мужчину с ножом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Угрожавший детям мужчина с ножом застрелен сотрудниками службы железнодорожной безопасности на вокзале в предместье Парижа, сообщает радио France Bleu.
Инцидент произошел на вокзале муниципалитета Эрмон около 16.00 (17.00 мск). Сотрудники службы железнодорожной безопасности увидели мужчину с ножом, который вел себя угрожающе. При попытке задержания подозреваемый обратился в бегство, но был застигнут правоохранителями, которые открыли огонь на поражение.
Как сообщается, рядом с вокзалом находился развлекательный центр, и вооруженный мужчина угрожал использовать находящихся в нем детей в качестве живого щита.
По предварительной версии, инцидент не был связан с терроризмом. Ведется расследование.
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