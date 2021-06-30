https://ria.ru/20210630/pogoda-1739179162.html

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 30.06.2021

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Теплая погода с температурой около плюс 26 градусов и кратковременный дождь ожидают москвичей в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист Московского... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T10:57

2021-06-30T10:57

2021-06-30T11:10

татьяна позднякова

погода

москва

общество

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Теплая погода с температурой около плюс 26 градусов и кратковременный дождь ожидают москвичей в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."В выходные погода будет улучшаться, ее будет определять область повышенного атмосферного давления. В ночные часы осадков не ожидается, в дневные часы только в субботу местами возможен небольшой кратковременный дождь", - сообщила Позднякова.По ее словам, в ночное время температура в Москве будет порядка плюс 14-16 градусов. Ветер ожидается северо-восточный, 3-8 метров в секунду."Дневная температура в субботу – плюс 24-26, в воскресенье на пару градусов теплее", - сказала Позднякова.

https://ria.ru/20210627/iyul-1738784952.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна позднякова, погода, москва, общество