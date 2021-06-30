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Москвичам рассказали о погоде на выходных
Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 30.06.2021
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Теплая погода с температурой около плюс 26 градусов и кратковременный дождь ожидают москвичей в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист Московского... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T10:57
2021-06-30T11:10
татьяна позднякова
погода
москва
общество
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Теплая погода с температурой около плюс 26 градусов и кратковременный дождь ожидают москвичей в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."В выходные погода будет улучшаться, ее будет определять область повышенного атмосферного давления. В ночные часы осадков не ожидается, в дневные часы только в субботу местами возможен небольшой кратковременный дождь", - сообщила Позднякова.По ее словам, в ночное время температура в Москве будет порядка плюс 14-16 градусов. Ветер ожидается северо-восточный, 3-8 метров в секунду."Дневная температура в субботу – плюс 24-26, в воскресенье на пару градусов теплее", - сказала Позднякова.
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татьяна позднякова, погода, москва, общество
Москвичам рассказали о погоде на выходных
10:57 30.06.2021 (обновлено: 11:10 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов

Москвичей на выходных ждет теплая погода с кратковременным дождем

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Теплая погода с температурой около плюс 26 градусов и кратковременный дождь ожидают москвичей в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"В выходные погода будет улучшаться, ее будет определять область повышенного атмосферного давления. В ночные часы осадков не ожидается, в дневные часы только в субботу местами возможен небольшой кратковременный дождь", - сообщила Позднякова.
По ее словам, в ночное время температура в Москве будет порядка плюс 14-16 градусов. Ветер ожидается северо-восточный, 3-8 метров в секунду.
"Дневная температура в субботу – плюс 24-26, в воскресенье на пару градусов теплее", - сказала Позднякова.
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