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В Нижегородской области младенец получил ожоги более 50% тела при купании
В Нижегородской области младенец получил ожоги более 50% тела при купании - РИА Новости, 30.06.2021
В Нижегородской области младенец получил ожоги более 50% тела при купании
Младенец, которого мать оставила в ванне с горячей водой, получил обширные ожоги, проводится доследственная проверка, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T17:04
2021-06-30T17:04
2021-06-30T17:08
россия
следственный комитет россии (ск рф)
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Младенец, которого мать оставила в ванне с горячей водой, получил обширные ожоги, проводится доследственная проверка, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.Ранее местная телекомпания "Кстати НН" показала сюжет о том, что жительница деревни Чернышиха, по словам родственников, оставила полугодовалого ребенка в ванной под струей горячей воды. В результате младенец был госпитализирован с ожогами 50% тела. Родные и соседи женщины заявили журналистам, что семья, в которой воспитываются двое малышей, неблагополучная и просят изъять детей у матери, однако надзорные органы не принимают необходимых мер."По данному факту организована доследственная проверка. В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область, происшествия
В Нижегородской области младенец получил ожоги более 50% тела при купании
17:04 30.06.2021 (обновлено: 17:08 30.06.2021)
Нижегородский СК проверяет историю о младенце, госпитализированном с ожогами после купания