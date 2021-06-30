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В Нижегородской области младенец получил ожоги более 50% тела при купании

В Нижегородской области младенец получил ожоги более 50% тела при купании - РИА Новости, 30.06.2021

В Нижегородской области младенец получил ожоги более 50% тела при купании

Младенец, которого мать оставила в ванне с горячей водой, получил обширные ожоги, проводится доследственная проверка, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T17:04

2021-06-30T17:04

2021-06-30T17:08

россия

следственный комитет россии (ск рф)

нижегородская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Младенец, которого мать оставила в ванне с горячей водой, получил обширные ожоги, проводится доследственная проверка, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.Ранее местная телекомпания "Кстати НН" показала сюжет о том, что жительница деревни Чернышиха, по словам родственников, оставила полугодовалого ребенка в ванной под струей горячей воды. В результате младенец был госпитализирован с ожогами 50% тела. Родные и соседи женщины заявили журналистам, что семья, в которой воспитываются двое малышей, неблагополучная и просят изъять детей у матери, однако надзорные органы не принимают необходимых мер."По данному факту организована доследственная проверка. В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении регионального СУСК.

https://ria.ru/20210212/mladenets-1597161192.html

россия

нижегородская область

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2021

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россия, следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область, происшествия