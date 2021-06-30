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В Нижегородской области младенец получил ожоги более 50% тела при купании
В Нижегородской области младенец получил ожоги более 50% тела при купании - РИА Новости, 30.06.2021
В Нижегородской области младенец получил ожоги более 50% тела при купании
Младенец, которого мать оставила в ванне с горячей водой, получил обширные ожоги, проводится доследственная проверка, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T17:04
2021-06-30T17:08
россия
следственный комитет россии (ск рф)
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Младенец, которого мать оставила в ванне с горячей водой, получил обширные ожоги, проводится доследственная проверка, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.Ранее местная телекомпания "Кстати НН" показала сюжет о том, что жительница деревни Чернышиха, по словам родственников, оставила полугодовалого ребенка в ванной под струей горячей воды. В результате младенец был госпитализирован с ожогами 50% тела. Родные и соседи женщины заявили журналистам, что семья, в которой воспитываются двое малышей, неблагополучная и просят изъять детей у матери, однако надзорные органы не принимают необходимых мер."По данному факту организована доследственная проверка. В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область, происшествия
В Нижегородской области младенец получил ожоги более 50% тела при купании
17:04 30.06.2021 (обновлено: 17:08 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Нижегородский СК проверяет историю о младенце, госпитализированном с ожогами после купания

Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Младенец, которого мать оставила в ванне с горячей водой, получил обширные ожоги, проводится доследственная проверка, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 10:55
В Москве младенец получил ожоги от кальяна в кафе
Ранее местная телекомпания "Кстати НН" показала сюжет о том, что жительница деревни Чернышиха, по словам родственников, оставила полугодовалого ребенка в ванной под струей горячей воды. В результате младенец был госпитализирован с ожогами 50% тела. Родные и соседи женщины заявили журналистам, что семья, в которой воспитываются двое малышей, неблагополучная и просят изъять детей у матери, однако надзорные органы не принимают необходимых мер.
"По данному факту организована доследственная проверка. В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении регионального СУСК.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Нижегородская областьПроисшествия
 
 
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