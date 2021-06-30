https://ria.ru/20210630/musor-1739235792.html

Путин назвал несоблюдение требований о сборе мусора недопустимым

Путин назвал несоблюдение требований о сборе мусора недопустимым - РИА Новости, 30.06.2021

Путин назвал несоблюдение требований о сборе мусора недопустимым

Президент РФ Владимир Путин назвал абсолютно недопустимым, когда власти на местах не соблюдают требования о раздельном сборе мусора, отвечая на вопросы в ходе... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T14:55

2021-06-30T14:55

2021-06-30T15:22

прямая линия с владимиром путиным — 2021

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал абсолютно недопустимым, когда власти на местах не соблюдают требования о раздельном сборе мусора, отвечая на вопросы в ходе прямой линии, президент подчеркнул, что за это соответствующих операторов нужно привлекать к ответственности."Граждане по праву возмущаются этим, когда они стараются, выполняют рекомендации властей, осуществляют раздельный сбор, а потом в машине все это вместе сваливается. Это без всякого сомнения не должным образом организованная работа соответствующих операторов, которых нужно привлекать к ответственности за это", - сказал Путин, отвечая на вопросы в ходе прямой линии.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210630/reforma-1739234485.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Надо привлекать к ответственности" - Путин о раздельном сборе мусора "Надо привлекать к ответственности" - Путин о раздельном сборе мусора 2021-06-30T14:55 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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владимир путин, общество