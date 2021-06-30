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Путин назвал несоблюдение требований о сборе мусора недопустимым
Путин назвал несоблюдение требований о сборе мусора недопустимым - РИА Новости, 30.06.2021
Путин назвал несоблюдение требований о сборе мусора недопустимым
Президент РФ Владимир Путин назвал абсолютно недопустимым, когда власти на местах не соблюдают требования о раздельном сборе мусора, отвечая на вопросы в ходе... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T14:55
2021-06-30T14:55
2021-06-30T15:22
прямая линия с владимиром путиным — 2021
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал абсолютно недопустимым, когда власти на местах не соблюдают требования о раздельном сборе мусора, отвечая на вопросы в ходе прямой линии, президент подчеркнул, что за это соответствующих операторов нужно привлекать к ответственности."Граждане по праву возмущаются этим, когда они стараются, выполняют рекомендации властей, осуществляют раздельный сбор, а потом в машине все это вместе сваливается. Это без всякого сомнения не должным образом организованная работа соответствующих операторов, которых нужно привлекать к ответственности за это", - сказал Путин, отвечая на вопросы в ходе прямой линии.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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"Надо привлекать к ответственности" - Путин о раздельном сборе мусора
"Надо привлекать к ответственности" - Путин о раздельном сборе мусора
2021-06-30T14:55
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PT0M30S
РИА Новости
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владимир путин, общество
Путин назвал несоблюдение требований о сборе мусора недопустимым
14:55 30.06.2021 (обновлено: 15:22 30.06.2021)
Путин назвал несоблюдение требований о раздельном сборе мусора на местах недопустимым