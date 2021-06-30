https://ria.ru/20210630/moskva-1739157002.html

В Москве в среду ожидается небольшой дождь

В Москве в среду ожидается небольшой дождь - РИА Новости, 30.06.2021

В Москве в среду ожидается небольшой дождь

Кратковременный дождь во второй половине дня и до 21 градуса тепла ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T08:02

2021-06-30T08:02

2021-06-30T08:02

россия

елена волосюк

москва

общество

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Кратковременный дождь во второй половине дня и до 21 градуса тепла ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня столичный регион будет находиться под влиянием тыловой части циклона, который кружит над севером России. В таких условиях нас ожидает неустойчивая погода, во второй половине дня возможны кратковременные дожди. Температура понизится до плюс 19-21 градуса, по области не выше 18-23 тепла", — сообщила Волосюк.Ветер юго-западный 4-9 метра в секунду. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.

https://ria.ru/20210629/pogoda-1739110819.html

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россия, елена волосюк, москва, общество